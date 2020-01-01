Участница "Від пацанки до панянки" (Новый канал) поделилась новыми подробности о самом трогательном периоде в жизни.

Беременная #ДвеЗвезды призналась, как хочет назвать будущего ребенка Пресс-служба

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Уже не секрет, что 21-летняя Алина #ДвеЗвезды Шевченко беременна первенцем. О своем интересном положении участница «Від пацанки до панянки» (Новый канал) сообщила вскоре после такого же признания бывшей одноклассницы по Школе леди Влады Роговенко. С тех пор девушка с удовольствием рассказывает, как протекает ее беременность.

Пол малыша пока неизвестен, но я бы очень хотела мальчика, – говорит Алина Шевченко. – Если будет девочка, буду рада и ей. Нам с любимым нет разницы. Это ведь наш долгожданный ребенок. Мы в любом случае будем его любить!

Беременная #ДвеЗвезды призналась, как хочет назвать будущего ребенка Пресс-служба

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Поскольку участница «Від пацанки до панянки» (Новый канал) всегда хотела мальчика, варианты имени для будущего ребенка она пока придумала только мужские. Правда, не всем близким Алины нравятся ее идеи...

Я много думала над тем, как назвать будущего ребенка, – поделилась #ДвеЗвезды. – Хотела Тарасом или Тимуром, а мой парень настаивает на имени Василий. Мне эта идея совсем не по душе! Похоже на прикол какой-то, как раньше говорили: «Вася, шо ты гонишь?». Идеи для имени предлагают и родственники. Моему папе очень нравится имя Давид. Я сразу сказала, что против. Не хочу давать ребенку слишком христианское имя. В общем, мы все продолжаем советоваться, но окончательное решение будет за мной и моим парнем.

Беременная #ДвеЗвезды призналась, как хочет назвать будущего ребенка Пресс-служба

Похоже, если Алина #ДвеЗвезды Шевченко действительно ждет мальчика, в ее семье начнутся настоящие баталии по поводу имени. Что ж, может, если это будет девочка, обойдется без споров?

Беременная #ДвеЗвезды призналась, как хочет назвать будущего ребенка Пресс-служба

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