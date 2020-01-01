Звезда запостила снимки в наряде с открытыми плечами и очень глубоким декольте .

Соблазнительная Леся Никитюк почти обнажилась во львовском кафе instagram.com/lesia_nikitukё

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Популярная телеведущая Леся Никитюк засветилась во львовском кафе в соблазнительном наряде. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков, на которых позирует за столиком на летней террасе. Леся одета в короткое платье с цветочным принтом, которое полностью открывает плечи.

На одном из фото Никитюк наклоняется вперед, отчего ее наряд еще больше обнажает зону декольте звезды.

без зайвих слів

Я Люблю Львів🌺

#mylookoftheday @bershka, - подписала фото Никитюк.

Соблазнительная Леся Никитюк почти обнажилась во львовском кафе instagram.com/lesia_nikitukё

Соблазнительная Леся Никитюк почти обнажилась во львовском кафе instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала стройные ножки в пикантном наряде.

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