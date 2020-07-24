Деми Роуз по-своему надела спортивный костюм.

"Как кукла": Британская модель оголила прелести на камеру instagram.com/demirose

Читай также: Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера на ТВ

Британская модель Деми Роуз, которая часто радует публику откровенными нарядами, показала грудь крупным планом.

Обладательница роскошных форм выставила в Инстаграм фото, на котором позирует в тренировочных штанах бледно-фиалкового цвета. Реглан того же оттенка Деми набросила на плечи, прикрыв его рукавами соски.

Детская кукла 💜

Спортивный костюм✨

Коллекция уже в продаже💕, - подписала фото Деми.

"Как кукла": Британская модель оголила прелести на камеру instagram.com/demirose

К слову, летние наряды звезды почти не отличаются от небрежно наброшенного костюма. Так на днях модель показала фото в шортах и майке-сетке, больше похожей на тонкий шарф.

"Как кукла": Британская модель оголила прелести на камеру .instagram.com/demiroseinstagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала ягодицы без фотошопа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.