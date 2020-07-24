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"Как кукла": Британская модель оголила прелести на камеру

Комментариев: 2
Деми Роуз по-своему надела спортивный костюм.

"Как кукла": Британская модель оголила прелести на камеру
instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз, которая часто радует публику откровенными нарядами, показала грудь крупным планом.

Обладательница роскошных форм выставила в Инстаграм фото, на котором позирует в тренировочных штанах бледно-фиалкового цвета. Реглан того же оттенка Деми набросила на плечи, прикрыв его рукавами соски.

Детская кукла 💜
Спортивный костюм✨
Коллекция уже в продаже💕, - подписала фото Деми.

"Как кукла": Британская модель оголила прелести на камеру
instagram.com/demirose

К слову, летние наряды звезды почти не отличаются от небрежно наброшенного костюма. Так на днях модель показала фото в шортах и майке-сетке, больше похожей на тонкий шарф.

"Как кукла": Британская модель оголила прелести на камеру
.instagram.com/demiroseinstagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала ягодицы без фотошопа. 

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Теги: Деми Роуз, грудь
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  24.07.2020, 11:09
Оценка:  0
русский
Вы хоть пркдставляете куколды жалкие ,сколько огромных негретячих мандинго эта машина может принять за раз. Мой отросток благоговейно сморщился от такого вЯличия. Сам Пу прищурился. Смрадно вонюче зелеными брызгами я бзданул вам в лица. Литры рисового отвара текут по ее вымени!
гость  (аноним)  24.07.2020, 10:47
Оценка:  +1
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