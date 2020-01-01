Победительница "Холостяка 10" заинтриговала снимками в свадебном платье

Даша Ульянова продемонстрировала четыре свадебные образы.

Победительница десятого сезона шоу “Холостяк“ Даша Ульянова удивила подписчиков новыми снимками в соцсети. На своей странице в Инстаграм звезда продемонстрировала несколько свадебных образом.

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На свежих фотографиях 24-летняя гимнастка позировала в совершенно разных подвенечных нарядах - в комбинезоне, кружевном платье, сарафане в горошек и в платье фасона “рыбка“. В описании к кадрам она призналась, что думает о свадебных церемониях.

“Знаете, я не из тех девочек, которые с самого детства мечтали выйти замуж, которые уже с 10-ти лет 😂 точно знают, какое платье хотят и что Мишка с 5-Б точно будет их женихом 😂😂 У меня как-то все попроще с этим было и пир на весь мир никогда не был в приоритете. Но! Вот правильно говорят, стоит хоть раз повестись на эту авантюру и примерять то самое свадебное, как все - ты уже такая вся девочка-девочка и не можешь оторваться от зеркала и всей этой красоты“, -

Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова в свадебном платье Скриншот

Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова в свадебном платье Скриншот

Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова в свадебном платье Скриншот

Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова в свадебном платье Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию гимнастки:

Второе фото, супер волшебный наряд 😍

Дашуль, последнее платишко, самое наилучшее, и в нем ты идеальна! 🌷

Очень красивая🔥🔥🔥❤️❤️❤️

Невероооятнаая😻❤️❤️❤️

Шикарна😍🔥

Даш, все сидит супер🔥Особенно мне нравятся комбезы, подчеркивает твою фигуру👍

Надеюсь ты нашла того самого😍

Ранее победительница “Холостяка 10“ Даша Ульянова призналась, что встречалась с женатыми.

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