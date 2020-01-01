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Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова призналась, что встречалась с женатыми

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Девушка откровенно заговорила о своей личной жизни.
Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова призналась, что встречалась с женатыми
Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова призналась, что встречалась с женатыми
instagram.com/dasha_ulyanovaa/

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Победительница романтичного шоу “Холостяк-10“ Даша Ульянова, которая недавно отпраздновала 24-й день рождения, заговорила о личной жизни. В интервью для ютуб-программы “Без комплексов“ девушка призналась, что у нее были отношения с женатыми мужчинами.

Первые отношения со старшим мужчиной у Ульяновой были во время учебы в театральном университете.

Я стремилась встречаться с богатым мужчиной, рассказывать подружкам о наших тайных встречах. На последнем курсе начала ездить в Киев каждые выходные, хотя училась в Харькове. Там познакомилась с мужем. Ему тогда было 35 лет, а мне – 20, – рассказала Даша.

Вскоре она выяснила, что возлюбленный был женат, а она оказалась всего лишь любовницей. Через некоторое время Ульянова отправилась на работу в Китай, а когда вернулась в Украину снова влюбилась в женатого.

Мой следующий мужчина также был женат. Он скрывал свою жену, однако все и так было понятно. Меня покорила его мужская харизма. В конце концов, эти отношения тоже сошли на нет, – добавила модель.

Напомним, что накануне Даша Ульянова объявила о романе с мужчиной, старше ее на 20 лет.

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк 10
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