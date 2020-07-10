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Леся Нититюк рассмешила Сеть образами мочалки и пчелы - видео

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Смотри забавное видео с участием ведущей.
Леся Нититюк рассмешила Сеть образами мочалки и пчелы - видео
Леся Нититюк рассмешила Сеть образами мочалки и пчелы - видео
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк развеселила поклонников неожиданными перевоплощениями.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала два забавных ролика, где она позирует перед зеркалом в гримерке в костюмах мочалки и пчелы. В таких нарядах звезда появится в новых выпусках юбилейного десятого сезона шоу “Кто сверху?“.

“Отмечай бывшего на костюме Мочалки🧽😁“, - подписала одно видео Никитюк.

“🐝🐝🐝 отмечай свою пчелку😆“, - прокомментировала второе смешное видео Леся.

Напомним, ранее стало известно, почему Александр Педан не любил “Хто зверху?“.

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Теги: Леся Никитюк, Хто зверху?
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Источник: ivona)bigmir.net

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гость  (аноним)  12.07.2020, 15:30
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Старая мочалка!
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