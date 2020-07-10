Леся Нититюк рассмешила Сеть образами мочалки и пчелы - видео
Известная украинская ведущая, звезда развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк развеселила поклонников неожиданными перевоплощениями.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала два забавных ролика, где она позирует перед зеркалом в гримерке в костюмах мочалки и пчелы. В таких нарядах звезда появится в новых выпусках юбилейного десятого сезона шоу “Кто сверху?“.
“Отмечай бывшего на костюме Мочалки🧽😁“, - подписала одно видео Никитюк.
“🐝🐝🐝 отмечай свою пчелку😆“, - прокомментировала второе смешное видео Леся.
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