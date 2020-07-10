Ведущий Нового канала и судья этого шоу откровенно признался, что обижался на коллег и создателей проекта.

" Со временем я перестал обижаться": почему Александр Педан не любил "Хто зверху?" Пресс-служба

Читай также: Александр Педан раскритиковал современных блогеров

Проект «Хто зверху?» с участием Александра Педана и его коллег Сергея Притулы и Леси Никитюк остается лидером телесмотрения уже много лет. Это шоу любили и любят почти все украинцы, кроме одного – самого Александра Педана. Судья проекта, который уже десять сезонов решает, кто должен быть сверху – мужчины или женщины, не сразу проникся теплыми чувствами к этому шоу.

Я привык работать в кадре, – откровенно признался Александр Педан. – Ведущий всю свою жизнь учится не только правильно говорить, но и достойно выглядеть в кадре. Здесь же я сел в режиссерскую. И сначала думал, что это меньше, чем могу реально делать.

" Со временем я перестал обижаться": почему Александр Педан не любил "Хто зверху?" Пресс-служба

Только со временем я перестал обижаться, – поделился он. – Мы даже говорили с Сергеем Притулой, продюсерами проекта, что я действительно третий ведущий, неотъемлемая составляющая этого проекта.

Некоторое время телеведущий не ассоциировал себя с этим проектом и не называл его своим.

Сейчас же Александр Педан начал получать удовольствие от процесса. Его радует, что с легкостью может рассмешить не только звезд шоу-бизнеса, но и юмориста со стажем Сергея Притулу.

В какой-то момент мне стало очень интересно, – говорит ведущий многих проектов, которые показывает Новый канал. – Мне нравится вести «Хто зверху?», ведь есть возможность удивлять и зрителей, и коллег, и себя. Очень мило смотреть, как звезды играют по-настоящему, как дети, и забывают о своем серьезном статусе.

Читай также: Дочь Педана приняли за его девушку: Ведущий вспомнил забавную ситуацию

Но больше всего, шутит Педан, ему нравится правило, что пререкаться с судьей не желательно, потому что может наказать.

Не пропустите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» уже этой осенью на Новом канале!

Ранее мы писали, что Александр Педан снимает социальный проект о переселенцах.