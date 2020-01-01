"Это произошло в 15": Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем первом поцелуе

Ведущая проекта "Аферисты в сетях" (Новый канал) вспомнила интимный и одновременно смешной момент из своей юности.

Читай также: ТОП-5 модных купальников Елены-Кристины Лебедь

Ежегодно 6 июля в мире отмечают один из самых приятных праздников – День поцелуя. По этому случаю Елена-Кристина Лебедь поделилась своей историей – ведущая «Аферистов в сетях» вспомнила, когда и при каких обстоятельствах впервые поцеловалась.

Это произошло в 15 лет, – говорит она. – Я тогда приехала на каникулы к бабушке. Ясное дело, никто за мной особо не смотрел. Поэтому можно было гулять до утра.

Первый поцелуй Елены-Кристины Лебедь произошел при очень романтических обстоятельствах. Было пять утра, и со знакомым парнем они сидели на лавочке.



Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем первом поцелуе Пресс-служба

Все происходило, как в кино, – с улыбкой вспоминает ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Я сидела в полубессознательном состоянии и думала: «Ну, наконец это произойдет». А он, как при замедленной съемке, наклонялся ко мне. Все бы прошло идеально, если бы парень не прошептал мне: «Я так люблю тебя,... Оксана».

Поэтому, как шутит Елена-Кристина Лебедь, она не знает, засчитывать этот первый поцелуй себе или какой-то Оксане. Зато сейчас ни одно утро телеведущей не начинается без поцелуя от любимого.

Не пропустите новые выпуски «Аферистов в сетях» каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.