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"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"

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"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

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Известная британская модель 25-летняя Деми Роуз, которая обожает эпатировать публику соблазнительными образами в откровенных нарядах, показала архивные фото.

В Инста-сториз фигуристая знаменитость опубликовала "воспоминание" 2019-го - видео с прогулки на яхте.

Деми в кадре загорает на борту судна, демонстрируя свои пышные ягодицы. Также Роуз добавила прошлогоднее фото в белье и прозрачном пеньюаре. 

"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

И, видимо, чтобы поклонники не беспокоились по поводу того, что в 2020 формы Деми сильно изменились - красотка добавила в Инста-сториз несколько актуальных "горяченьких" снимков. В кадре Роуз позирует дома в халате, а также на переднем сиденье роскошного авто.

"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

К слову, на днях Деми даже наделала свежих пляжных фото, показав, что ее фигура после карантина в полном порядке, а если модель и чуть поднабрала в самоизоляции, то это не портит ее соблазнительное тело.

Лето 2020 не отменяется, пупсики, - подписала снимки дерзкая Деми.

"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

"Горячая малышка": Деми Роуз показала, как за год изменились ее "прелести"
instagram.com/demirose

Фолловеры, как обычно, рассыпались в комплиментах и назвали Деми "горячей малышкой".

Ранее мы писали, что Даша Астафьева показала голую грудь на фото.

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Теги: Деми Роуз, грудь, фото в купальнике, откровенные фото
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Источник: IVONA)bigmir.net

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