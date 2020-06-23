"До сих пор раскаиваюсь" Александр Педан жалеет, не присутствовал при рождении дочери
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Дважды счастливый отец – это об Александре Педане. У телеведущего – дочь и сын, с разницей в 12 лет. Старшей Лере – 15, а младшему Марику – всего три. Как рассказывает Александр, к рождению сына он был готов гораздо больше и даже изъявил желание присутствовать на родах.
– Я кардинально по-разному относился к рождению Леры и Марика, – признается Педан. – Когда родилась дочь, не был не то что на родах, даже в стране. В то время мы выступали в Германии с туром КВН. До сих пор раскаиваюсь, что не смог забрать Леру из роддома. Это сделал ее будущий крестный. С Мариком все было совсем по-другому.
На рождение второго ребенка телеведущий с женой решались долго. А когда наконец приняли решение, то забеременеть получилось не сразу. Поэтому, увидев желаемые две полоски на тесте, говорит Александр Педан, решил быть рядом, когда родится сын.
– Если бы можно было вернуть время назад, то я бы 100 процентов присутствовал, когда рождалась Лера, – говорит ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – Я советую всем папам идти с женой в родзал. Но еще понял: мужчина должен созреть как к детям, так и к присутствию на родах.
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