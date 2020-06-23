Ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" (Новый канал) рассказал о своем отношении к партнерским родам.

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Дважды счастливый отец – это об Александре Педане. У телеведущего – дочь и сын, с разницей в 12 лет. Старшей Лере – 15, а младшему Марику – всего три. Как рассказывает Александр, к рождению сына он был готов гораздо больше и даже изъявил желание присутствовать на родах.



"До сих пор раскаиваюсь" Александр Педан жалеет, не присутствовал при рождении дочери Пресс-служба

– Я кардинально по-разному относился к рождению Леры и Марика, – признается Педан. – Когда родилась дочь, не был не то что на родах, даже в стране. В то время мы выступали в Германии с туром КВН. До сих пор раскаиваюсь, что не смог забрать Леру из роддома. Это сделал ее будущий крестный. С Мариком все было совсем по-другому.

На рождение второго ребенка телеведущий с женой решались долго. А когда наконец приняли решение, то забеременеть получилось не сразу. Поэтому, увидев желаемые две полоски на тесте, говорит Александр Педан, решил быть рядом, когда родится сын.



"До сих пор раскаиваюсь" Александр Педан жалеет, не присутствовал при рождении дочери Пресс-служба

– Если бы можно было вернуть время назад, то я бы 100 процентов присутствовал, когда рождалась Лера, – говорит ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – Я советую всем папам идти с женой в родзал. Но еще понял: мужчина должен созреть как к детям, так и к присутствию на родах.

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