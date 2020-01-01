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"Ножкам можно позавидовать": Бадоев поразил подписчиков стойкой на голове

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Клипмейкер выставила эффектные кадры по случаю Дня йоги .

"Ножкам можно позавидовать": Бадоев поразил подписчиков стойкой на голове
instagram.com/alanbadoev

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Алан Бадоев - украинский кинорежиссёр, клипмейкер и продюсер поделился фотографиями с занятий по йоге. 

На своей странице в Инстаграм Алан добавил несколько кадров, на которых позирует в позе «константы», стоя на голове и упираясь локтями в пол. Выполнять упражнение правильно Алану помогает девушка-тренер.

При взгляде на фото, кажется, что занятия проходят в непринужденной атмосфере небольшой группы друзей, практикующих на свежем воздухе.

Мне иногда сложно чувствовать баланс, каждый день приносит свои страсти, учусь чувствовать константу @любимые @arfush_walid и @omtaratutaraom Спасибо за практику момента – прокомментировал свои фотографии Алан Казбекович.

"Ножкам можно позавидовать": Бадоев поразил подписчиков стойкой на голове
instagram.com/alanbadoev

"Ножкам можно позавидовать": Бадоев поразил подписчиков стойкой на голове
instagram.com/alanbadoev

"Ножкам можно позавидовать": Бадоев поразил подписчиков стойкой на голове
instagram.com/alanbadoev

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Многие подписчики подметили, что занятия йогой не проходят даром для популярного режиссёра:

  • Девочки таким ровным ножкам могут только завидовать! А о константе вообще можно промолчать
  • Человек многогранен, какой гранью хотим, такой к себе и поворачиваем, - написали в Сети.

Также в Инстаграм Бадоева поздравили с недавним Днем Рождения его отца:

Алан поздравляю вас с днем отца желаю вам большой любви радости от ваших детей Вы просто молодчинка Поздравляю, - написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Бадоев признался, сколько зарабатывают его актрисы. 

 

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Теги: йога, Алан Бадоев, стойка на голове
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Источник: IVONA)bigmir.net

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