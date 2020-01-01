Ведущая "Аферистов в сетях" (Новый канал) призналась, что ходить на шпильках научилась только во время съемок проекта.

Не ходит, а бегает: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем отношении к туфлям на высоких каблуках Пресс-служба

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Чаще всего в "Аферистах в сетях" Елену-Кристину Лебедь можно увидеть в платье и в туфлях на высоченных каблуках. Однако в повседневной жизни такой образ телеведущей совсем не близок. Она страстная поклонница комфорта, поэтому обычно ее аутфиты состоят из брючных костюмов, футболок и кроссовок.



Не ходит, а бегает: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем отношении к туфлям на высоких каблуках Пресс-служба

– Я довольно часто меняю кроссовки, – призналась ведущая "Аферистов в сетях" – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Но не потому, что слежу за модой. А потому, что "убиваю" любую обувь за 2-3 месяца в "омлет" (смеется).

Не ходит, а бегает: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем отношении к туфлям на высоких каблуках Пресс-служба

– На проекте я научилась не просто ходить, а вполне себе быстро бегать на каблуках, – говорит она. – Почти с космической скоростью (смеется). Хотя это не мой тип обуви однозначно.

Несмотря на это Елена-Кристина Лебедь идеально ходит на каблуках любой высоты. А напрактиковалась она за годы съемок "Аферистов в сетях". Шутит, что на шпильках может не только ходить, но даже бегать.



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