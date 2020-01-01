#Боксшерша больше не дерется, и устроилась на работу.

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Вика Алехина хоть и дошла до финала реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал), но оставила после своего участия неоднозначные впечатления. С одной стороны, она сильная девушка, которая изменилась внутренне. С другой стороны, плела интриги против соперниц и провоцировала их на агрессию даже на финальной неделе реалити. А как обстоят дела у президента Школы леди после окончания обучения?

– Сейчас я стала гораздо более сдержанной, чем была до проекта. Больше не дерусь, – признается Вика. – Если возникают конфликты, стараюсь от них уходить и максимально сглаживаю ситуацию. Драка будет последним «аргументом», на который я решусь. И то воспользуюсь кулаками, только чтобы защитить себя от физической агрессии. Теперь я открытая, научилась доверять людям, стала счастливой, люблю и ценю свою жизнь.

Бросила футбол ради карьеры ведущей: как складывается жизнь финалистки "Пацанок" Вики Алехиной? Пресс-служба

– Мне нужно зарабатывать деньги, а в женском футболе много не платят. Он не настолько популярный, как мужской, – говорит Вика. – Сейчас у меня много планов. Ради их реализации бросила учебу в колледже и переехала в Киев. Мечтаю найти работу, от которой буду получать удовольствие. Хотелось бы заняться актерским мастерством и стать ведущей. До участия в проекте я вела разные мероприятия в школе и в колледже, где училась. Мне это нравилось.

Подающий надежды игрок сборной Украины по мини-футболу после реалити бросила свои тренировки, и не собирается возвращаться в большой спорт.

Пока из-за пандемии коронавируса планы пришлось подкорректировать. Девушка устроилась работать на автомойку.

– Стыдно ли мне там работать? Мне стыдно сидеть без работы, – делится Алехина. – Конечно, я не вижу мойку моим основным заработком – мои амбиции велики, и я дальше буду развиваться и идти к своей цели!

Каким был путь Вики на проекте – смотрите в выпусках на сайте Нового канала.

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