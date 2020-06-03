Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Супруга Монатика показала фигуру в стильном купальнике

Комментариев: 2
Ирина Монатик загрустила по морскому отдыху с семьей .

Супруга Монатика показала фигуру в стильном купальнике
Супруга Монатика показала фигуру в стильном купальнике
instagram.com/irinamonatik

Читай также: Пляжный сезон: ТОП-30 трендовых купальников 2020 года

Жена украинского поп-исполнителя Димы Монатика – Ирина Демичева опубликовала эффектное фото в купальнике.

В своем Инстаграм она поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в городе Майями, на красивом песочном пляже. Для морского отдыха Ирина выбрала открытый черный купальник с высокими трусиками и топом. Такой ретро-фасон всегда в моде, и он выгодно подчеркивает бедра и длинные ноги Ирины. 

В комментарии к посту, Ирина Демичева написала, о том, что скучает по океану в компании родных:

Как же этим летом, хотелось бы очутиться на берегу океана и чувствовать это ощущения счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей, строить замки из песка с сыновьями и смеяться от души с друзьями, благодарить Вселенную за такую семью и жизнь, которую подарили. Искренне желаю всем как можно больше счастливых дней в жизни и чудеснейших воспоминаний, и добра, и людей̆ настоящих и любви взаимной̆ – написала Ирина.

Супруга Монатика показала фигуру в стильном купальнике
Супруга Монатика показала фигуру в стильном купальнике
instagram.com/irinamonatik

Подписчики успокоили супругу Димы Монатика:

  • Искренне надеемся, что это лето будет прекрасным, тёплым и полным ритма
  • Красотуличка! Все будет и даже океан летом
  • Прекрасная фигура, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что жена Комарова показала фото в свадебном платье.  

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: ирина демичева, Монатик, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.06.2020, 19:08
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет! М0ск0витов НАКУЙ!!!
Прекрасный пример для украинцев! "Чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..." Т. Г. Шевченко
MихасьUA    03.06.2020, 18:54
Оценка:  -22
MихасьUA
Похоже это тот самый купальник который она сняла после того как Стас Барецкий вышел из моря и спросил её верит ли она в секс с первого взгляда...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь