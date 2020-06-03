Ирина Монатик загрустила по морскому отдыху с семьей .

Супруга Монатика показала фигуру в стильном купальнике instagram.com/irinamonatik

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Жена украинского поп-исполнителя Димы Монатика – Ирина Демичева опубликовала эффектное фото в купальнике.

В своем Инстаграм она поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в городе Майями, на красивом песочном пляже. Для морского отдыха Ирина выбрала открытый черный купальник с высокими трусиками и топом. Такой ретро-фасон всегда в моде, и он выгодно подчеркивает бедра и длинные ноги Ирины.

В комментарии к посту, Ирина Демичева написала, о том, что скучает по океану в компании родных:

Как же этим летом, хотелось бы очутиться на берегу океана и чувствовать это ощущения счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей, строить замки из песка с сыновьями и смеяться от души с друзьями, благодарить Вселенную за такую семью и жизнь, которую подарили. Искренне желаю всем как можно больше счастливых дней в жизни и чудеснейших воспоминаний, и добра, и людей̆ настоящих и любви взаимной̆ – написала Ирина.

Супруга Монатика показала фигуру в стильном купальнике instagram.com/irinamonatik

Искренне надеемся, что это лето будет прекрасным, тёплым и полным ритма

Красотуличка! Все будет и даже океан летом

Прекрасная фигура, - написали в Сети.

Подписчики успокоили супругу Димы Монатика:

Ранее мы писали, что жена Комарова показала фото в свадебном платье.

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