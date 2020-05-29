Пэрис Хилтон продемонстрировала фигуру в бикини - видео

Звезда оригинально поздравила фанатов с Днем гамбургера.

Читай также: Пэрис Хилтон снимет на Закарпатье автобиографический фильм

Пэрис Хилтон взбудоражила сеть неожиданным видео, которое она опубликовала на своей странице в Инстаграм. В ролике светская львица появляется в крошечном бикини и моет машину.

Пэрис залезает верхом на машину, выливает на себя пену, выжимая губку. А в конце видео звезда поедает огромный гамбургер.

Как выяснилось, таким образом Хилтон поздравила своих фолловеров с национальным Днем гамбургера, который 28 мая праздновали в США.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​