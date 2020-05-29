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Пэрис Хилтон продемонстрировала фигуру в бикини - видео

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Звезда оригинально поздравила фанатов с Днем гамбургера.
Пэрис Хилтон продемонстрировала фигуру в бикини
Пэрис Хилтон продемонстрировала фигуру в бикини
Getty Images

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Пэрис Хилтон взбудоражила сеть неожиданным видео, которое она опубликовала на своей странице в Инстаграм. В ролике светская львица появляется в крошечном бикини и моет машину.

Пэрис залезает верхом на машину, выливает на себя пену, выжимая губку. А в конце видео звезда поедает огромный гамбургер.

Как выяснилось, таким образом Хилтон поздравила своих фолловеров с национальным Днем гамбургера, который 28 мая праздновали в США. 

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон.

 

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Теги: Пэрис Хилтон
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