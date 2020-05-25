Сергей Притула с женой и детьми отправился в Карпаты: свежие фото

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Сергей Притула с женой и детьми отправился в Карпаты: пресс-служба

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Ведущий Нового канала решил покинуть каменные джунгли столицы. Вместе с семьей Притула отправился на природу в пгт Славское

По словам Сергея, людей там сейчас совсем немного, поэтому они с родными легко соблюдают все меры предосторожности, включая соблюдение дистанции.

– Самоізоляція, коли до найближчих людей нам від кількасот метрів до кілометра, мені подобається більше, ніж просто сидіти в чотирьох стінах на 21-му поверсі, – говорит ведущий.

Сергей Притула с женой и детьми отправился в Карпаты: пресс-служба

В Instagram ведущий «Хто зверху?» (Новый канал) разместил фото со своей супругой Катериной. На снимке пара наслаждается красотами Карпат за бокальчиком вина.

Чуть позже появились новые снимки. На одном из них запечатлены дети Сергея – Дмитрий и Соломия, на других счастливый отец лежит на лугу в обнимку с дочкой. Также на фото можно рассмотреть интерьер домика, в котором остановилась семья.

– Мы не пожалели, что решили самоизолироваться в Карпатах, тут реально никого нет, – говорит жена Сергея Катерина.



Стоит отметить, что Притула нередко выбирает Славское для отдыха с семьей или со своими коллегами с проекта Нового канала «Вар`яти-шоу». Там же ведущий отметил и новогодние праздники, а теперь прибыл и на весенний уик-энд.

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