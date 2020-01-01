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Карантин прошел с пользой: Юлия Панкова стала огородницей

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Ведущая Нового канала рассказала о своем новом увлечении.
Юлия Панкова стала огородницей
Юлия Панкова стала огородницей
пресс-служба

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Для того, чтобы вырастить зелень, совсем не обязательно покупать загородную фазенду. Самый простой и дешевый способ запастись витаминами – приобрести себе микрозелень. Это новый тренд здоровой пищи, которую можно вырастить на своем подоконнике. Недавно такой мини-огород появился у ведущей программы «Ревизор» (Новый канал) Юлии Панковой.

– Делюсь своей радостью – у меня первый собственный огород, – рассказывает ведущая. – Я посадила семена редиса, гороха, тархуна, базилика, горчицы и подсолнечника. Надеюсь, что через десять дней уже полакомлюсь зеленью.

Юлия Панкова стала огородницей
Юлия Панкова стала огородницей
пресс-служба

Микрогрин известен как настоящая витаминная бомба! И это не преувеличение.

– Например, ростки редиса содержат комплекс витаминов: Е, В1, В2, С, РР, – рассказывает Юля. – А еще магний и железо. При регулярном их потреблении улучшается работа пищеварительной системы, снижается уровень холестерина. В микрозелени горчицы содержатся калий и железо. Она укрепляет иммунную систему, способствует улучшению работы мозга и положительно влияет на обмен веществ.

Эту зелень надо собирать после проращивания до состояния ростков. Часто ее используют шеф-повара, как визуальный и вкусовой компонент или самостоятельный ингредиент.

– Микрогрин благодаря своему пикантному вкусу хорошо дополняет мясные блюда, салаты и супы, – говорит ведущая. – Вкусно, полезно и красиво!

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Теги: Юлия Панкова
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