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"Чувствуешь себя ничтожеством": Аллу Костромичеву унизил известный дизайнер

Комментариев: 2
Супермодель рассказала о неприятных сторонах модельного бизнеса.
"Чувствуешь себя ничтожеством": Аллу Костромичеву унизил известный дизайнер
"Чувствуешь себя ничтожеством": Аллу Костромичеву унизил известный дизайнер
пресс-служба

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В проекте «Топ-модель по-украински» Новый канал учит начинающих моделей, что мир моды может быть жестоким. Ведущая реалити Алла Костромичева и сама не раз сталкивалась с трудностями и хамским отношением во время съемок.

— Я никогда не планировала бросить моделинг, но были моменты, когда не хотела работать с конкретным человеком — дизайнером, стилистом или кем-то еще. Ко мне никогда не приставали в сексуальном плане, но были случаи, когда меня унижали, — объяснила модель в интервью Славе Демину в рамках YouTube-проекта «Слава +».

"Чувствуешь себя ничтожеством": Аллу Костромичеву унизил известный дизайнер
пресс-служба

Однажды неприятный инцидент произошел у Аллы с известным дизайнером, но его имя модель не раскрыла — не хотела переходить на личности.

— На примерке дизайнер начал говорить недовольным тоном своему ассистенту: «Скажи ей, чтобы она куртку померяла». И этот ассистент начинает все передавать: «Алла, возьми, пожалуйста, куртку», — рассказала ведущая Нового канала. — Реально? То есть, ты не можешь спуститься со своего пьедестала и сказать мне лично? В такие моменты просто чувствуешь себя ничтожеством.

Также Костромичева рассказала, что помогает ей справиться с подобными ситуациями.

— Нужно иметь очень хорошую, сильную психику и нормальную самооценку, чтобы тебя такое не втаптывало, — подытожила Алла.


Ранее мы писали, сколько зарабатывает Алла Костромичева. 

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Теги: Алла Костромичева
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.05.2020, 13:20
Оценка:  -1
гость
Ну почему "Чувствуешь себя ничтожеством" ты и есть полное ничтожество.
GreenPeace!    25.05.2020, 13:20
Оценка:  0
GreenPeace!
По 20000 за съемку ..условных...пох кто что говорит
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