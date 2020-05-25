Супермодель рассказала о неприятных сторонах модельного бизнеса.

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В проекте «Топ-модель по-украински» Новый канал учит начинающих моделей, что мир моды может быть жестоким. Ведущая реалити Алла Костромичева и сама не раз сталкивалась с трудностями и хамским отношением во время съемок.

— Я никогда не планировала бросить моделинг, но были моменты, когда не хотела работать с конкретным человеком — дизайнером, стилистом или кем-то еще. Ко мне никогда не приставали в сексуальном плане, но были случаи, когда меня унижали, — объяснила модель в интервью Славе Демину в рамках YouTube-проекта «Слава +».

"Чувствуешь себя ничтожеством": Аллу Костромичеву унизил известный дизайнер пресс-служба

— На примерке дизайнер начал говорить недовольным тоном своему ассистенту: «Скажи ей, чтобы она куртку померяла». И этот ассистент начинает все передавать: «Алла, возьми, пожалуйста, куртку», — рассказала ведущая Нового канала. — Реально? То есть, ты не можешь спуститься со своего пьедестала и сказать мне лично? В такие моменты просто чувствуешь себя ничтожеством.

Однажды неприятный инцидент произошел у Аллы с известным дизайнером, но его имя модель не раскрыла — не хотела переходить на личности.

Также Костромичева рассказала, что помогает ей справиться с подобными ситуациями.

— Нужно иметь очень хорошую, сильную психику и нормальную самооценку, чтобы тебя такое не втаптывало, — подытожила Алла.



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