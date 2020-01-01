Модель Алла Костромичева рассекретила, сколько зарабатывает

Ведущая "Топ-модель по-украински" призналась, сколько ей платят за показы и фотосессии.

Всемирно известная украинская модель, ведущая шоу “Топ- модель по-украински“ и основательница модельного агенства KModels Алла Костромичева приняла участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Во время интервью с журналистом Славой Деминым знаменитость рассекретила свои гонорары. Модель призналась, сколько на данный момент она зарабатывает на показах и фотосессиях.

“За показ полторы - три тысячи долларов. Фотосессия в зависимости какая, рекламная компания - двадцать, - заявила Костромичева.

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Кроме, того Алла отметила, что за границей в моделинге большие налоги. Поэтому манекенщицы не могут получит всю сумму.

“Во Франции, например, на руки остается 30%, в Америке - половина“, - рассказала звезда.

Напомним, ранее ведущая “Топ-модель по-украински“ показала беременное фото.

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