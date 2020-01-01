Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Модель Алла Костромичева рассекретила, сколько зарабатывает

Комментариев: 0
Ведущая "Топ-модель по-украински" призналась, сколько ей платят за показы и фотосессии.
Модель Алла Костромичева рассекретила, сколько зарабатывает
Модель Алла Костромичева рассекретила, сколько зарабатывает
instagram.com/alla

Всемирно известная украинская модель, ведущая шоу “Топ- модель по-украински“ и основательница модельного агенства KModels Алла Костромичева приняла участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

Читай также: Секреты идеальной фигуры от Аллы Костромичевой

Во время интервью с журналистом Славой Деминым знаменитость рассекретила свои гонорары. Модель призналась, сколько на данный момент она зарабатывает на показах и фотосессиях.

“За показ полторы - три тысячи долларов. Фотосессия в зависимости какая, рекламная компания - двадцать, - заявила Костромичева.

Читай также: Продюсер Лободы рассекретила, какие гонорары получает певица

Кроме, того Алла отметила, что за границей в моделинге большие налоги. Поэтому манекенщицы не могут получит всю сумму.

“Во Франции, например, на руки остается 30%, в Америке - половина“, - рассказала звезда.

Напомним, ранее ведущая “Топ-модель по-украински“ показала беременное фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Алла Костромичева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь