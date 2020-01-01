Народный артист Украины признался, что любит готовить.

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На этой неделе в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) желанную победу одержал звездный участник – актер Назар Заднепровский. Мужчина признался, что он очень переживал, ведь впервые принимал участие в этом шоу.

– Вопросы были сложные, – рассказывает актер. – О моделях я мало что знал, потому что плохо в этом ориентируюсь.

Назар Заднепровский рассказал, как помогает жене пресс-служба

– Я должен был быстренько собрать хурму с деревьев, – говорит актер. – Таким образом девушки решили проверить, трудолюбивый ли я (улыбается). А я взял и доказал, еще и победил в шоу. Кстати, похвастаюсь, дома я помогаю жене. Могу посуду помыть, убрать, стиральную машину загрузить и запустить. Когда есть время, то и готовлю.

Но это не помешало актеру пройти в суперфинал, где Назару пришлось продемонстрировать свою смекалку и находчивость.

Назар рассказывает, что он очень любит готовить завтраки.

– У меня очень хорошо набита рука на омлеты, – говорит актер. – Беру десяток яиц, помидоры, колбасу, сыр и готовлю вкуснятину. Моя жена признала, что мои завтраки – лучшие. Когда собираемся с друзьями, они меня просят побаловать их чем-то вкусненьким. Вы бы знали, какая у меня потрясающая курочка получается с соусом сацебели, а борщ с зажарочкой! Мммммм.... Объедение.

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