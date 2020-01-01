Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Назар Заднепровский рассказал, как помогает жене

Комментариев: 0
Народный артист Украины признался, что любит готовить.
Назар Заднепровский рассказал, как помогает жене
Назар Заднепровский рассказал, как помогает жене
пресс-служба

Читай также: Отец дал мне пинка“: Назар Заднепровский вспомнил, как стал актером

На этой неделе в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) желанную победу одержал звездный участник – актер Назар Заднепровский. Мужчина признался, что он очень переживал, ведь впервые принимал участие в этом шоу.

– Вопросы были сложные, – рассказывает актер. – О моделях я мало что знал, потому что плохо в этом ориентируюсь.

Назар Заднепровский рассказал, как помогает жене
Назар Заднепровский рассказал, как помогает жене
пресс-служба

Но это не помешало актеру пройти в суперфинал, где Назару пришлось продемонстрировать свою смекалку и находчивость.

– Я должен был быстренько собрать хурму с деревьев, – говорит актер. – Таким образом девушки решили проверить, трудолюбивый ли я (улыбается). А я взял и доказал, еще и победил в шоу. Кстати, похвастаюсь, дома я помогаю жене. Могу посуду помыть, убрать, стиральную машину загрузить и запустить. Когда есть время, то и готовлю.

Назар рассказывает, что он очень любит готовить завтраки.

– У меня очень хорошо набита рука на омлеты, – говорит актер. – Беру десяток яиц, помидоры, колбасу, сыр и готовлю вкуснятину. Моя жена признала, что мои завтраки – лучшие. Когда собираемся с друзьями, они меня просят побаловать их чем-то вкусненьким. Вы бы знали, какая у меня потрясающая курочка получается с соусом сацебели, а борщ с зажарочкой! Мммммм.... Объедение.

Ранее мы писали, о каком будущем для своих детей мечтает Назар Заднепровский. 

Поделись:
Теги: Назар Заднепровский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь