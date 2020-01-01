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"Мечтаю, чтобы дети продолжили семейное дело": Назар Заднепровский о будущем своих наследников

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Участник шоу «Кто против блондинок?» рассказал об увлечениях своих детей.
Назар Заднепровский о будущем своих наследников
Назар Заднепровский о будущем своих наследников
пресс-служба

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В ситкоме «Будиночок на щастя» (Новый канал) он – Василь, который часто получает от жены на орехи, потому что ленивый. В жизни – трудолюбивый и заботливый семьянин, в плотном графике съемок всегда находит время для семьи. Речь идет о народном артисте Украины Назаре Заднепровском.

Актер в четвертом поколении династии. Имеет дочь и сына и очень мечтает, чтобы и они продолжили семейное дело.

– Малый у меня высокий, как и я, – говорит Назар. – Поэтому мы его отдали на баскетбол. А еще он любит компьютерные игры и конструкторы. Дочка занимается изобразительным искусством. И они оба артистичны. Хочу, чтобы стали актерами.

Назар Заднепровский о будущем своих наследников
Назар Заднепровский о будущем своих наследников
пресс-служба

Актер признается, что детям «пинка» для поступления на театральный факультет давать не будет.

– Главное, чтобы они выросли хорошими людьми, – объясняет Назар. – Но сейчас вижу, что у дочери большие «замашки» актрисы (улыбается). Она любит красиво расставить кукол и играть с ними разные роли. Иногда слышу, как она с интонацией говорит голосом Эльзы или Анны из «Холодного сердца». У нее интересно получается! Впрочем, перерастет ли ее артистичность во что-то большее – посмотрим.

Ранее мы писали, как Назар Заднепровский стал актером. 

 

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