Кайя Гербер показала, как купается с гипсом на руке .

"Уже все хорошо": Дочь Синди Кроуфорд напугала поклонников снимком в купальнике instagram.com/kaiagerber

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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд напугала подписчиков новыми фото. В Инстаграм 18-летняя Кайя Гербер добавила несколько снимков, на которых позирует в купальнике и с загипсованной рукой.

Так, Кайя выставила фото в комплекте оливкового цвета, сделанные в доме, а также кадр в бассейне, на котором поддерживает загипсованной рукой электронную книгу. В описании Кайя заверила фолловеров, что с ней все нормально. Похоже, небольшая травма не мешает девушке наслаждаться водой и солнышком.

Случился небольшой инцидент, но я в порядке, - написала Кайя.

"Уже все хорошо": Дочь Синди Кроуфорд напугала поклонников снимком в купальнике instagram.com/kaiagerber

"Уже все хорошо": Дочь Синди Кроуфорд напугала поклонников снимком в купальнике instagram.com/kaiagerber

Ранее мы писали, что Синди Кроуфорд показала, как наводит красоту.

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