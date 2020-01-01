Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Уже все хорошо": Дочь Синди Кроуфорд напугала поклонников снимком в купальнике

Комментариев: 0
Кайя Гербер показала, как купается с гипсом на руке .

"Уже все хорошо": Дочь Синди Кроуфорд напугала поклонников снимком в купальнике
instagram.com/kaiagerber

Читай также: “Появились еще в юности“: София Хаджипантели в мини-бикини написала о дефекте кожи

Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд напугала подписчиков новыми фото. В Инстаграм 18-летняя Кайя Гербер добавила несколько снимков, на которых позирует в купальнике и с загипсованной рукой.

Так, Кайя выставила фото в комплекте оливкового цвета, сделанные в доме, а также кадр в бассейне, на котором поддерживает загипсованной рукой электронную книгу. В описании Кайя заверила фолловеров, что с ней все нормально. Похоже, небольшая травма не мешает девушке наслаждаться водой и солнышком.

Случился небольшой инцидент, но я в порядке, - написала Кайя.

"Уже все хорошо": Дочь Синди Кроуфорд напугала поклонников снимком в купальнике
instagram.com/kaiagerber

"Уже все хорошо": Дочь Синди Кроуфорд напугала поклонников снимком в купальнике
instagram.com/kaiagerber

Ранее мы писали, что Синди Кроуфорд показала, как наводит красоту. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайя Гербер, фото в купальнике, перелом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь