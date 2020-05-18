Известная греческая модель без стеснения показала растяжки.

"Появились еще в юности": София Хаджипантели в мини-бикини написала о дефекте кожи instagram.com/sophiahadjipanteli

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Известная греческая модель София Хаджипантели, которая частенько эпатирует публику смелыми нарядами и ярким макияжем, решила поддержать бодипозитивное движение и рассказала об изъяне кожи.

В Инстаграм фигуристая красотка выставила фото в мини-бикини бледно-голубого цвета, а в подписи призналась, что еще с детства на ее бедрах есть растяжки. Судя по контексту и ярким снимкам - модели совершенно не мешает особенность кожи, которую многие считают дефектом - и она демонстрирует свою аппетитную фигуру на радость поклонникам.

У меня появились растяжки, когда была совсем юной, так что они вроде как выросли со мной 🥺 бикини @isaboulder, - написала София.

"Появились еще в юности": София Хаджипантели в мини-бикини написала о дефекте кожи instagram.com/sophiahadjipanteli

"Появились еще в юности": София Хаджипантели в мини-бикини написала о дефекте кожи instagram.com/sophiahadjipanteli

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