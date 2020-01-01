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У одной из участниц "Від пацанки до панянки" случился нервный срыв

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Юля #Бандитка Чигринец рассказала о сложном испытании на проекте .
У участницы «Від пацанки до панянки» случился нервный срыв
У участницы «Від пацанки до панянки» случился нервный срыв
пресс-служба

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Чем ближе финал реалити «Від пацанки до панянки», который выпускает Новый канал, тем сложнее даются испытания его участницам. Девушек готовят к жизни вне стен Школы леди, без присмотра дворецкого и педагогов. Именно поэтому на 13-й неделе «пацанок» отправили домой. Сложнее всего встреча с родными далась Юле Чигринец. Ведь ее мама в детстве над ней издевалась: тушила спички о руки и запирала в сарае.

– Перед поездкой домой у меня случился нервный срыв, я очень боялась столкнуться с той реальностью, от которой бежала, – признается девушка. – Потом поняла: если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Если тебе легко – ты летишь в пропасть. Мне было очень трудно. Но с помощью психолога осознала, что все делаю правильно. 

У участницы «Від пацанки до панянки» случился нервный срыв
У участницы «Від пацанки до панянки» случился нервный срыв
пресс-служба

Юля хотела расставить все точки над «і» в отношениях с матерью, но та заперлась в доме и не вышла к дочери.

– Мне было больно, грустно, обидно. Обещала, что больше никогда не приеду к маме, – вспоминает девушка. – Моя жизнь сейчас – лучшее доказательство тому, что иногда лучше уйти. Ведь некоторые люди тянут тебя вниз. И отравляют твои дни. И неважно, близки они тебе по крови или по происхождению – просто вам не по пути. Уйдя один раз, ты сделаешь себя счастливой навсегда. Я свой выбор сделала. 

С какими еще травмами придется столкнуться Юле – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Ранее мы писали, что TAYANNA предугадала свое будущее. 

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Теги: від пацанки до панянки
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