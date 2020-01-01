Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Знала, что никуда не полечу": TAYANNA предугадала собственное будущее

Комментариев: 0
Певица рассказала о своих необычных способностях.
TAYANNA предугадала собственное будущее
TAYANNA предугадала собственное будущее
пресс-служба

Читай также: Александр Педан набил рисунок своей дочери на теле

Нам часто приходится принимать решения на интуитивном уровне. Но верить ли внутреннему голосу – решение каждого. Например, певица TAYANNA часто «включала мозг» и постоянно все анализировала. Но однажды все-таки убедилась, что обладает чрезвычайно сильной интуицией.

– В прошлом году мы с сыном должны были лететь на отдых, – рассказывает певица Новому каналу. – В тот день я знала, что мы никуда не полетим. Представьте, даже не хотела выходить из дома, потому что понимала, что что-то не сложится. Но мы все же поехали в аэропорт. Пришли на регистрацию, а нам говорят, что билеты не активированы. Покупали их через сайт, а вот активировать забыли. Интуиция не подвела!

Сегодня TAYANNA придет в студию шоу «СуперИнтуиция», чтобы продемонстрировать всем свои способности.

Включайте проект «СуперИнтуиция» в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, как интуиция повлияла на личную жизнь Мишель Андраде. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: TAYANNA, СуперИнтуиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь