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Невозможно красивая: Тина Кароль покорила Сеть чувственными фото

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Артистка добавила кадры новой фотосессии.

Невозможно красивая: Тина Кароль покорила Сеть чувственными фото
Невозможно красивая: Тина Кароль покорила Сеть чувственными фото
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль продолжает будоражить фантазию поклонников яркими фотосессиями. На этот раз звезда добавила в Инстаграм коллаж, созданный из двух снимков, на которых Тина позирует в черном платье с открытой спиной. Волосы певицы спадают на одно плечо, а неброский макияж подчеркивает выразительные глаза и пышные губы Тины.

Публикацию артистка оставила без подписи.

Невозможно красивая: Тина Кароль покорила Сеть чувственными фото
Невозможно красивая: Тина Кароль покорила Сеть чувственными фото
instagram.com/tina_karol

Фолловеры рассыпались в комплиментах и отметили, что Кароль "невозможно красива".

Ранее мы писали, что Тина Кароль показала свою маму.

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Теги: Тина Кароль, чувственность, пикантные фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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