В жизни героини реалити Нового канала Екатерины Большаковой произошли приятные изменения.

Участница "Від пацанки до панянки" впервые за девять лет увиделась с братьями пресс-служба

Читай также: “Від пацанки до панянки“: кто рискнет своим участием ради выяснения отношений?

История 22-летней “пацанки“ Кати из Николаева поражает. Будучи подростком, она потеряла маму. И единственным человеком, который мог бы ею заниматься, был дедушка. Но ему из-за проблем с сердцем девушку не доверили, ее отправили в интернат.

– Мама начала выпивать после смерти отчима, – вспоминает участница реалити “Від пацанки до панянки“, которое показывает Новый канал. – У нее появилось множество болезней, в том числе и цирроз печени. До сих пор не могу себе простить, что не пришла к ней в больницу. А явилась только на похороны. После ее смерти меня хотел забрать дедушка, но ему не разрешили. Он – один из тех немногих близких людей, которые у меня остались. Поэтому я очень боюсь, что потеряю и его.

Участница "Від пацанки до панянки" впервые за девять лет увиделась с братьями пресс-служба

– Сергей и Андрей живут в приемной семье, – рассказала в начале проекта Екатерина Большакова. – И их мачеха запрещает нам общаться. Говорит: пока я не изменюсь, с братьями видеться не позволит.

В интернате Кате тоже досталось – ей пришлось пережить изнасилование и издевательства одноклассников. Единственное, что грело сердце “пацанки“ – это воспоминания о ее младших братьях.

– Мне казалось, что все это происходит все сне, – не могла поверить своему счастью участница “Від пацанки до панянки“. – Единственное, чего я хотела – это просто сидеть и обниматься.

Впервые за девять лет Катя наконец смогла встретиться с братьями. “Пацанка“ приехала в дом, где живут парни. И там ее радушно встретили как сами ребята, так и их мачеха.

– Сказали, что я изменилась к лучшему, – поделилась она. – Для меня это был самый приятный комплимент. Ведь именно ради них я мечтаю измениться, они – моя мотивация. Я хочу быть примером для братьев.

Братья заметили изменения как внешние, так и в поведении Екатерины.

Станет ли эта встреча поворотным моментом в жизни “пацанки“? Узнаем в следующем выпуске, который Новый канал покажет уже в понедельник, 18 мая, в 19:00!

Ранее мы писали, что участница “Від пацанки до панянки“ беременна.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.