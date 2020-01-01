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"На Новый год хорошо погуляла": Участница "Від пацанки до панянки" беременна

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Участница реалити "Від пацанки до панянки" и "Супермодель по-украински" готовится стать мамой.
Участница "Від пацанки до панянки" беременна
Участница "Від пацанки до панянки" беременна
пресс-служба

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10 мая на YouTube Нового канала выйдет один из самых ярких выпусков «Эксперты на карантине»! На этот раз гостьей спецпроекта стала Влада Роговенко – финалистка первого сезона «Супермодель по-украински» и участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки».

Впервые за долгое время Влада встретилась с экспертами модельного реалити – Соней Плакидюк, Сергеем Никитюком и Аллой Костромичевой. Она была так рада видеть знакомые лица, что не сдержалась и на первых же минутах разговора раскрыла им свой главный секрет. Да-да, это правда – Влада Роговенко беременна!

Соня Плакидюк спросила бывшую подопечную, на сколько килограмм она поправилась после финала «Супермодели по-украински» (Новый канал).

– Еще два года после проекта я ходила худая, – поделилась Влада Роговенко. – Потом набрала килограмм семь-восемь, и снова резко похудела. И так несколько раз. Но сейчас у меня интересное положение, поэтому я поправилась.

Участница
Участница "Від пацанки до панянки" беременна
пресс-служба

– Ты беременна?! – удивилась Соня. – Вот это эксклюзив!

– Да, беременна, – смеясь и смущаясь, ответила Влада. – Это я так на Новый год хорошо погуляла.

О беременности участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодели по-украински» (Новый канал) узнала сразу, после первой же задержки. Рожать ей предстоит в сентябре, сейчас она на четвертом месяце. Пол будущего ребенка Влада пока не знает, но надеется, что у нее будет дочка. 

– Я хочу девочку, –  призналась Влада Роговенко. – Через неделю пойду на УЗИ и наконец-то все узнаю.

Участница
Участница "Від пацанки до панянки" беременна
пресс-служба

Отца будущего ребенка участница реалити Нового канала не скрывает. Молодого человека зовут Александр, он часто мелькает в ее Insta-Stories. Когда Сергей Никитюк поинтересовался, кто он, и чем занимается, Влада сразу же все рассказала.

– Саша у меня моряк, – поделилась будущая мамочка. – Профессия, конечно… Он по шесть месяцев в море проводит. Но может это и хорошо, что его часто не будет дома. В мае он должен был уходить в рейс на полгода, но из-за карантина пока остается дома. 

Участница
Участница "Від пацанки до панянки" беременна
пресс-служба

По словам Влады Роговенко, она до сих пор до конца не осознает, что скоро станет мамой.

– Я, наверное, пока ребенка на руки не возьму, не поверю, – завила участница реалити «Від пацанки до панянки» и «Супермодели по-украински» (Новый канал).

Больше откровенных признаний Влады Роговенко смотри в новом выпуске спецпроекта «Эксперты на карантине», который выйдет 10 мая на YouTube. А по понедельникам в 19:00 на Новом канале включай реалити «Від пацанки до панянки». И следи, как будущая мамочка меняется к лучшему! 

Ранее мы писали, как участницы “Від пацанки до панянки“ устроили бои в грязи. 

 

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Теги: від пацанки до панянки
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