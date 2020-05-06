Участницы "Від пацанки до панянки" устроили бои в грязи - фото

Узнайте, как проходила борьба между "пацанками".

Читай также: “Ребята, это пушка“: В Сети похвалили клип на песню Никитюк и PZF о карантине

Всю двенадцатую неделю ученицы Школы леди провели с бывшими участницами “Від пацанки до панянки“ (Новый канал). Последних пригласили на проект, чтобы проверить, насколько новенькие “пацанки“ научились контролировать свою агрессию.

– Я признаю, что это сознательная провокация, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – А как еще мы могли продемонстрировать, что все в руках девушек? Если они не изменятся, то останутся там, где сейчас.

“Пацанок“ ждало много различных испытаний. Но одной из важнейших стала борьба в грязи. Участницы должны были показать, насколько умеют управлять эмоциями и определять грань, когда заканчивается игра и начинается агрессия.

– Не могла дождаться, чтобы помериться силами с Таней “Халк“, – признается Настя #Мивина Иваненко. – Мне рассказывали, что она очень сильная. Баба-воин. Но я знаю себя – тоже ведь не промах, и спуску не дам.

– Мне в соперницы поставили Катюшу Большакову, – говорит Дина “НЛО“ Абу Зейтер, участница третьего сезона. – Но одно ее бедро, как две мои ноги. Я сразу сказала, что отказываюсь бороться. И девушки из команды отнеслись с пониманием к моему решению.

От борьбы отказалось еще несколько бывших участников реалити Нового канала.

– Мне было очень обидно, – признается победительница первого сезона Галя “Клеопатра“ Полудневич. – Мы, как могли, уговаривали Сашу “Чубрик“ побороться за команду. Но она испугалась и этим испортила нам командный дух.

– Саша “Чубрик“ объяснила это тем, что боится проявления своей агрессии, – говорит Виктория #Боксерша Алехина. – Но я думаю, дело не в агрессии. А в том, что она боялась проиграть. Что скажут, будто бы Саша “Чубрик“ слабая.

Как проходила борьба между участницами “Від пацанки до панянки“ (Новый канал), решившимися на нее, смотрите в нашем фоторепортаже.



Ранее мы писали, кто покинул выпуск в этот понедельник.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.