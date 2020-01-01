Другие участницы реалити Нового канала только обрадовались такому решению преподавателей.

Читай также: Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу “Хто зверху?“

Визуально 24-летняя Владислава Роговенко из Днепра больше напоминает «панянку» – она тщательно следит за своим внешним видом. Но проблемы у Влады вполне «пацанские».

– Долгое время я употребляла наркотики, – призналась в начале проекта девушка. – Потом взялась продавать их. Но когда меня начали узнавать, пришлось «барыжить» одеждой. С понедельника по пятницу хожу на секонды, скупаю там вещи, чтобы потом перепродать.

"Від пацанки до панянки" покинула бывшая "супермодель" пресс-служба

– Я сделала много выводов, – призналась Владислава Роговенко. – Многое изменила в себе. И к прошлой жизни возвращаться не собираюсь. Знаю, что мне теперь делать.

«Від пацанки до панянки» стал вторым реалити, в котором приняла участие Владислава Роговенко. Несколько лет назад девушка уже была героиней телепроекта «Супермодель по-украински» (также Новый канал). Поэтому сначала и преподаватели, и «пацанки» усомнились в искренности Влады, но с каждой неделей она доказывала, что так же, как и другие участницы, нуждается в помощи.

Поэтому в конце двенадцатой недели преподаватели Школы леди решили, что дальше ученица справится самостоятельно.

– Владислава сможет удержать свои результаты, – убеждена директор Татьяна Мокриди. – На проекте она научилась думать и анализировать.

"Від пацанки до панянки" покинула бывшая "супермодель" пресс-служба

– На этом этапе Влада уже взяла для себя все важное, – согласилась Екатерина Виноградова, заместитель директора Школы леди в «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – Теперь только за ней выбор, пользоваться этими знаниями в повседневной жизни или нет.

Напомним, впервые попрощаться с Владой хотели еще на восьмой неделе. Но тогда от поездки домой ее спасла Ирина Зайцева – еще один заместитель директора Школы леди. Преподаватель применила к Владиславе свое право вето, подарив таким образом еще месяц на «Від пацанки до панянки».

На этот раз Владислава тоже не хотела ехать домой. А вот ее одноклассницы, наоборот, уже давно мечтали, чтобы девушка покинула проект. За три месяца «пацанкам» так и не удалось подружиться.

Как сложилась жизнь Владиславы Роговенко после Школы леди? Смотрите в финале реалити «Від пацанки до панянки». А новые выпуски – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, что Леся Никитю выпустила клип на свою песню.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.