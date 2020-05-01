Прима-балерина поделилась своим меню на день в период карантина.

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Все знают, что балерина сидят на изнурительных диетах, чтобы оставаться в форме. Удается ли им это делать на карантине? Катерина Кухар рассказала о своем рационе во время карантина.

Утро примы балерины начинается со стакан теплой воды с лимоном, а затем она выпивается кофе с лимоном и кардамоном. На завтрак прима-балерина предпочитает яйцо всмятку или сыр Dorblu. После завтрака она может себя побаловать конфеткой.

Не пропускает балерина и перекус. Для этого она предпочитает кусочек злакового хлеба с маслом и икрой щуки. В качестве десерта она кушает “Коктейль Амосова”, включающий чернослив, курагу, имбирь, изюм, мед, лимон и орехи. Всего одной чайной ложечки достаточно, чтобы побаловать себя и получить огромную дозу полезных веществ.



Меню балерины: что ест Катерина Кухар на карантине instagram.com/ekaterinakukhar_official/