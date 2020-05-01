Меню балерины: что ест Катерина Кухар на карантине
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Все знают, что балерина сидят на изнурительных диетах, чтобы оставаться в форме. Удается ли им это делать на карантине? Катерина Кухар рассказала о своем рационе во время карантина.
Утро примы балерины начинается со стакан теплой воды с лимоном, а затем она выпивается кофе с лимоном и кардамоном. На завтрак прима-балерина предпочитает яйцо всмятку или сыр Dorblu. После завтрака она может себя побаловать конфеткой.
Не пропускает балерина и перекус. Для этого она предпочитает кусочек злакового хлеба с маслом и икрой щуки. В качестве десерта она кушает “Коктейль Амосова”, включающий чернослив, курагу, имбирь, изюм, мед, лимон и орехи. Всего одной чайной ложечки достаточно, чтобы побаловать себя и получить огромную дозу полезных веществ.
На обед балерина ест легкие супчики, на бульоне из морепродуктов. К примеру, можно использовать красную рыбу. Далее в суп добавляются овощи и грибы. Во время обеда Кухар позволяет себе бокал вина.
Ужинает Екатерина различными овощными салатами или овощами на пару с рыбой или морепродуктами. Редко она позволяет себе насладиться хачапури, пиццей или жареной картошкой.
Кухар отметила, что никогда не ест на ночь макароны и тортики. На ночь она старается избегать переедания. Также вечером Екатерина любит выпить чашку ароматного чая. Она рассказала, что чаи готовит ее муж Алекандр Стоянов, потому что у него получается потрясающе. Чай может быть с мятой, лаймом, имбирем, мелиссой, лавандой или другими добавками.
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