Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Осваиваем TikTok": Кухар и Стоянов поделились семейным видео

Комментариев: 1
Звездная пара устроила батл с сыном Тимуром и дочерью Настей. Кто лучше справился?
"Осваиваем TikTok": Кухар и Стоянов поделились семейным видео
"Осваиваем TikTok": Кухар и Стоянов поделились семейным видео
instagram.com/stoianov_aleksandr

Недавно известный украинский артист балета, муж Екатерины Кухар, Александр Стоянов рассказал фанам, что вместе с сыном на карантине начал осваивать соцсеть TikTok.

Читай также: Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть семейным фото

А спустя несколько дней звездные родители решили устроить TikTok-батл с 11-летним Тимуром и 5-летней Настей. Так, на странице Стоянова в Инстаграм появилось два коротких ролика. На первом видео Александр и Екатерина отжимаются, при этом совмещая танцевальные движения. В конце муж Кухар мило целует ее. На втором ролике дети пары повторяют за мамой и папой.

“А наша рубрика #осваиваемтикток продолжается! Листайте карусель и пишите в комментариях, кто всё-таки лучше справился: мы с масей или Тима с Настюшей?😉“, - написал Александр.

Пользователи Сети осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

  • Такі класні, молодці😍
  • Как это красиво😍
  • Обожаю всех вас, все сплошные звезды😘😘😘😘
  • Як крутооо😍👍👏
  • Ой аж настрій мені підняли 👍👍😁😁🥰
  • Вы очень милые и счастливые))))
  • Прикольно😍 конечно папа с мамой
  • Ааааа, это таааак мило!!!👏🏻👏🏻👏🏻😻

Ранее сообщалось, что Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Александр Стоянов, Екатерина Кухар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Сосися  (аноним)  24.04.2020, 10:29
Оценка:  0
Сосися
вот если бы он её вые6ал... вот это был бы Тик Ток
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь