"Осваиваем TikTok": Кухар и Стоянов поделились семейным видео

Звездная пара устроила батл с сыном Тимуром и дочерью Настей. Кто лучше справился?

Недавно известный украинский артист балета, муж Екатерины Кухар, Александр Стоянов рассказал фанам, что вместе с сыном на карантине начал осваивать соцсеть TikTok.

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А спустя несколько дней звездные родители решили устроить TikTok-батл с 11-летним Тимуром и 5-летней Настей. Так, на странице Стоянова в Инстаграм появилось два коротких ролика. На первом видео Александр и Екатерина отжимаются, при этом совмещая танцевальные движения. В конце муж Кухар мило целует ее. На втором ролике дети пары повторяют за мамой и папой.

“А наша рубрика #осваиваемтикток продолжается! Листайте карусель и пишите в комментариях, кто всё-таки лучше справился: мы с масей или Тима с Настюшей?😉“, - написал Александр.

Пользователи Сети осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

Такі класні, молодці😍

Как это красиво😍

Обожаю всех вас, все сплошные звезды😘😘😘😘

Як крутооо😍👍👏

Ой аж настрій мені підняли 👍👍😁😁🥰

Вы очень милые и счастливые))))

Прикольно😍 конечно папа с мамой

Ааааа, это таааак мило!!!👏🏻👏🏻👏🏻😻

Ранее сообщалось, что Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца.

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