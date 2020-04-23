"Осваиваем TikTok": Кухар и Стоянов поделились семейным видео
Недавно известный украинский артист балета, муж Екатерины Кухар, Александр Стоянов рассказал фанам, что вместе с сыном на карантине начал осваивать соцсеть TikTok.
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А спустя несколько дней звездные родители решили устроить TikTok-батл с 11-летним Тимуром и 5-летней Настей. Так, на странице Стоянова в Инстаграм появилось два коротких ролика. На первом видео Александр и Екатерина отжимаются, при этом совмещая танцевальные движения. В конце муж Кухар мило целует ее. На втором ролике дети пары повторяют за мамой и папой.
“А наша рубрика #осваиваемтикток продолжается! Листайте карусель и пишите в комментариях, кто всё-таки лучше справился: мы с масей или Тима с Настюшей?😉“, - написал Александр.
Пользователи Сети осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:
- Такі класні, молодці😍
- Как это красиво😍
- Обожаю всех вас, все сплошные звезды😘😘😘😘
- Як крутооо😍👍👏
- Ой аж настрій мені підняли 👍👍😁😁🥰
- Вы очень милые и счастливые))))
- Прикольно😍 конечно папа с мамой
- Ааааа, это таааак мило!!!👏🏻👏🏻👏🏻😻
Ранее сообщалось, что Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца.
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