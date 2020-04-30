"Такой меня узнаете?": Жена Комарова показала фото, на которых ей 17

Александра Кучеренко показала несколько фото из того периода, в который активно занималась танцами.

"Такой меня узнаете?": Жена Комарова выставила кадры в откровенных нарядах instagram.com/aakucherenko

Читай также: Современный Гонконг: Комаров попадет в “инстаграмный“ дом и узнает судьбу у китайских предсказателей

Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова - телеведущая и модель Александра Кучеренко показала яркие архивные фото. В Инста-сториз знаменитость добавила несколько кадров, на которых предстала в открытых танцевальных нарядах. Такую публикацию Александра сделала по случаю Дня танца.

В кадре девушка появляется в голубом, красном и белом платьях, выполняя танцевальные движения. Судя по подписи, первые снимки были сделаны в 2014-м, когда Кучеренко было 17 лет.

А такой меня узнаете, - подписала фото Саша.

"Такой меня узнаете?": Жена Комарова выставила кадры в откровенных нарядах instagram.com/aakucherenko

"Такой меня узнаете?": Жена Комарова выставила кадры в откровенных нарядах instagram.com/aakucherenko

"Такой меня узнаете?": Жена Комарова выставила кадры в откровенных нарядах instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала фигуру после карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.