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"Такой меня узнаете?": Жена Комарова показала фото, на которых ей 17

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Александра Кучеренко показала несколько фото из того периода, в который активно занималась танцами.

"Такой меня узнаете?": Жена Комарова выставила кадры в откровенных нарядах
instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова - телеведущая и модель Александра Кучеренко показала яркие архивные фото. В Инста-сториз знаменитость добавила несколько кадров, на которых предстала в открытых танцевальных нарядах. Такую публикацию Александра сделала по случаю Дня танца. 

В кадре девушка появляется в голубом, красном и белом платьях, выполняя танцевальные движения. Судя по подписи, первые снимки были сделаны в 2014-м, когда Кучеренко было 17 лет.

А такой меня узнаете, - подписала фото Саша.

"Такой меня узнаете?": Жена Комарова выставила кадры в откровенных нарядах
instagram.com/aakucherenko

"Такой меня узнаете?": Жена Комарова выставила кадры в откровенных нарядах
instagram.com/aakucherenko

"Такой меня узнаете?": Жена Комарова выставила кадры в откровенных нарядах
instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала фигуру после карантина. 

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Теги: Александра Кучеренко, фигура звезд, архивные фото, откровенные наряды
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Источник: IVONА bigmir)net

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