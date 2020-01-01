Арина Любителева, Яна Кутишевская и Юлия Дыхан рассказали о своем увлечении музыкой.

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Талантливый человек талантлив во всем. Очередным подтверждением этой истины служат выпускницы модельных реалити Нового канала «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински». Они не только строят успешную модельную карьеру, но и великолепно поют.

Арина Любителева: из рэпа — в лирику

Рэп, гитара и талант по наследству: поющие участницы ТМПУ и СМПУ пресс-служба

Во втором сезоне «Супермодели по-украински» читала рэп про район и падик, а вскоре начала писать лирические тексты, посвященные своему парню. С того времени прошло пять лет, о своем рэперском прошлом модель забыла, а вот поэтичные тексты писать не перестала. Как и мечтать о записи альбома.

— Когда я пришла на проект, мне только-только исполнилось 17 лет — естественно, я писала смешной рэпчик. Но время идет, все меняется, сейчас я пишу лирические тексты и все еще мечтаю выпустить альбом, — говорит Любителева. — К сожалению, для того, чтобы выпускать качественный продукт и взлететь, нужен хороший продюсер и много денег. Пока что у меня есть только одна записанная песня, которая называется «Февраль», и я не знаю, когда ее выпущу.

Пока музыка для Арины не больше чем хобби, но не исключено, что в будущем нас ждет много ее хитов.

— Я с детства мечтала стать певицей, просто теперь понимаю, что это не будет моим основным доходом. Хочу записывать свои треки и выкладывать их на музыкальные платформы. И если там будет хотя бы тысяча прослушиваний за все время, значит, все не зря, — добавила модель.

Яна Кутишевская променяла фортепиано на гитару

Рэп, гитара и талант по наследству: поющие участницы ТМПУ и СМПУ пресс-служба

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Победительница второго сезона «Топ-модели по-украински» живет музыкой с детства. Она умеет играть на фортепиано и гитаре, хорошо поет и сама пишет песни.

— Играть на гитаре я мечтала с детства, но так как габариты гитары не подходили к моим маленьким ручкам, я взялась за нее уже в 14 лет. Училась играть самостоятельно, мне все хорошо давалось. Отчасти потому, что семь лет играла на фортепиано, — вспоминает Яна. — Я обожаю пианино, но гитара вдохновляет больше.

Записывать свои песни девушке мешает несколько факторов: отсутствие нужного количества денег и человека из музыкальной сферы, который был бы с ней на одной волне.

— Профессионально заниматься музыкой — моя мечта с самого детства, но для этого нужны затраты. Пока что я коплю деньги. Хочу, чтобы со временем у меня дома была своя студия, где я смогу записывать песни, — говорит участница модельного реалити Нового канала. — Уже пробовала записаться, но мне не понравилось, как сделали демо-версию песни. Парень, который меня записывал, не прочувствовал то, что я хочу передать, добавил какие-то свои нотки и не понял меня. Подсобираю денег и пойду на другую студию: считаю, что всему свое время.

Юлия Дыхан унаследовала музыкальный талант от мамы

Рэп, гитара и талант по наследству: поющие участницы ТМПУ и СМПУ пресс-служба

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Еще одна участница второго сезона «Топ-модели по-украински», которая умеет и обожает петь — Юлия Дыхан. Профессионально музыкой она никогда не занималась, считает, что хороший голос и слух у нее — от мамы.

— Моя мама очень стеснительная, но каждый раз, когда она что-то тихонько напевает на кухне, я убеждаюсь, насколько она талантлива. Думаю, я просто унаследовала способности к музыке от нее, — говорит модель. — В школе пела на всех праздниках, но за музыкальные инструменты никогда не садилась.

В детстве Юля тоже мечтала стать певицей и даже собиралась поступать на эстрадно-вокальный факультет.

— В конце концов решила, что лучше получить более серьезную специальность, чтобы иметь образование и возможность в любой момент работать. Поэтому я пошла учиться по направлению «гостинично-ресторанное дело», а музыка осталась всего лишь хобби, — подытожила Дыхан.

Узнать о том, как участницы модельных реалити проводят карантин, вы можете в новом спецпроекте «Эксперты на карантине», который выходит на YouTube-канале Нового канала по вторникам и субботам.

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