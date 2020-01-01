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Что Алла Костромичева нашла в шкафу выпускника "Топ-модели по-украински"?

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Ведущая модельного реалити вместе с коллегами проинспектировала гардероб Сергея Стоуна .
Что Алла Костромичева нашла в шкафу выпускника "Топ-модели по-украински"?
Что Алла Костромичева нашла в шкафу выпускника "Топ-модели по-украински"?
пресс-служба

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Участник первого сезона «Топ-модели по-украински» Сергей Стоун проводит карантин во Львове — он приехал туда в гости к своей девушке, блогерше Саше Чистовой, и в это время в Украине объявили об изоляции. Но в чужом городе Сереже некогда скучать — он продолжает снимать видео для своего блога в TikTok, и стал участником спецпроекта «Эксперты на карантине».

Что Алла Костромичева нашла в шкафу выпускника
Что Алла Костромичева нашла в шкафу выпускника "Топ-модели по-украински"?
пресс-служба

В рамках этого проекта ведущая Алла Костромичева и эксперты модельного реалити Нового канала Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заставили выпускника «Топ-модели по-украински» исполнить несколько забавных заданий, а также провели ревизию в его шкафу.

— Я приехал во Львов с двумя футболками, тремя штанами и двумя худи. Так что вещей в моей части шкафа крайне мало, то ли дело — одежда Саши, которая занимает все полки, — вздыхает Сергей. — Кстати, с собой я взял как раз брендовые футболки от Аллы Костромичевой.


Заглянув в шкаф к Стоуну, эксперты увидели, что даже те немногие вещи, которые у него есть с собой, сложены не очень аккуратно. Впрочем, парню удалось убедить «ревизоров», что он соблюдает порядок, просто перемешал вещи, когда доставал футболки. Поэтому эксперты в шутку наградили шкаф модели «табличкой от ревизора».

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А еще Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заставили Сергея Стоуна сделать себе макияж вслепую и прорекламировать санитайзер. Что из этого получилось, вы можете увидеть в спецпроекте «Эксперты на карантине», который выходит на YouTube-канале Нового канала.

Ранее мы писали, какие фильмы рекомендует посмотреть Соня Плакидюк. 

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Теги: топ-модель по-украински, новый канал
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