Ведущая модельного реалити вместе с коллегами проинспектировала гардероб Сергея Стоуна .

Читай также: Без комплексов: совет Аллы Костромичевой, который поможет поднять самооценку

Участник первого сезона «Топ-модели по-украински» Сергей Стоун проводит карантин во Львове — он приехал туда в гости к своей девушке, блогерше Саше Чистовой, и в это время в Украине объявили об изоляции. Но в чужом городе Сереже некогда скучать — он продолжает снимать видео для своего блога в TikTok, и стал участником спецпроекта «Эксперты на карантине».



Что Алла Костромичева нашла в шкафу выпускника "Топ-модели по-украински"? пресс-служба

В рамках этого проекта ведущая Алла Костромичева и эксперты модельного реалити Нового канала Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заставили выпускника «Топ-модели по-украински» исполнить несколько забавных заданий, а также провели ревизию в его шкафу.

— Я приехал во Львов с двумя футболками, тремя штанами и двумя худи. Так что вещей в моей части шкафа крайне мало, то ли дело — одежда Саши, которая занимает все полки, — вздыхает Сергей. — Кстати, с собой я взял как раз брендовые футболки от Аллы Костромичевой.



Заглянув в шкаф к Стоуну, эксперты увидели, что даже те немногие вещи, которые у него есть с собой, сложены не очень аккуратно. Впрочем, парню удалось убедить «ревизоров», что он соблюдает порядок, просто перемешал вещи, когда доставал футболки. Поэтому эксперты в шутку наградили шкаф модели «табличкой от ревизора».

Читай также: Что в шкафу у эксперта “Топ-модели по-украински“ Сергея Никитюка?

А еще Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заставили Сергея Стоуна сделать себе макияж вслепую и прорекламировать санитайзер. Что из этого получилось, вы можете увидеть в спецпроекте «Эксперты на карантине», который выходит на YouTube-канале Нового канала.



Ранее мы писали, какие фильмы рекомендует посмотреть Соня Плакидюк.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.