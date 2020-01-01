Звезда выставила новое фото, на котором загорает около бассейна .

Апрельские флюиды: 53-летняя Холли Берри показала идеальное тело в купальнике instagram.com/halleberry

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Голливудская звезда 53-летняя Холли Берри, похоже, осуществила мечту каждой женщины - затормозила время и осталась навечно юной и прекрасной. Благодаря регулярным занятиям спортом, прекрасному настроению и, скорее всего, отличной наследственности, актриса в своем возрасте регулярно радует поклонников прекрасными фото.

На новом снимке, которое Холли выставила в Инстаграм, она позирует, лежа на животе около бассейна - и демонстрирует в кадре соблазнительные подтянутые бедра. Поверх купальника на Берри надета малиновая рубашка, а дополняют образ очки с ярко-зелеными стеклами.

Лето во флюидах апреля ✨, - написала Холли.

Апрельские флюиды: 53-летняя Холли Берри показала идеальное тело в купальнике instagram.com/halleberry

В комментариях подписчики знаменитости отметили, что она прекрасна и попросили поделиться рецептом вечной молодости.

Ранее мы писали, что Холли Берри показала необычную тренировку.

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