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"В изоляции": 53-летняя Холли Берри выставила фото в белье и написала о карантине

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Звезда запостила слова поддержки всем, кто заболел коронавирусом и тем, кто находится в изоляции.

"В изоляции": 53-летняя Холли Берри выставила фото в белье и написала о карантине
instagram.com/halleberry

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Американская кинозвезда 53-летняя Холли Берри по-своему отреагировала на панику вокруг карантина. Смуглая красотка, которая в своем возрасте выглядит не просто “хорошо“, а невероятно молодо, опубликовала фото в нижнем белье. В описании Холли отметила, что приурочила такой пикантный снимок к новой круглой цифре своих фолловеров - их теперь более 6 млн. Также суперзвезда поделилась переживаниями по поводу эпидемии коронавируса и высказала слова поддержки всем, кто сейчас в карантине.

Ну блин… 6 миллионов подписчиков !! Вы действительно самые вдохновляющие и позитивные люди, которых я когда-либо просила. Чувствую всю любовь, тыняясь по дому и практикуя эту #SocialDistancing жизнь ... Привет всем тем, кто сходит с ума, и родителям, которые оказались реально загруженными! Шутки в сторону, это серьезные времена - мое сердце с теми, кто болен, и теми, чей доход был затронут - я могу только молиться, чтобы все пошло как можно быстрее. Надеюсь, что каждый остается чистым, безопасным и правильно информированным! Люблю вас ребята, - написала звезда.

"В изоляции": 53-летняя Холли Берри выставила фото в белье и написала о карантине
instagram.com/halleberry

Ранее мы писали, что Холли Берри поразила идеальной фигурой на тренировке.

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Теги: Холли Берри, фото в белье, Коронавирус
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Источник: IVONА bigmir)net

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