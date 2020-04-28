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"Готова делать ему массаж ног каждый вечер": одна из "пацанок" влюбилась в дворецкого

Комментариев: 2
Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» мечтает о замужестве .
"Готова делать ему массаж ног каждый вечер": одна из "пацанок" влюбилась в дворецкого:
"Готова делать ему массаж ног каждый вечер": одна из "пацанок" влюбилась в дворецкого:
пресс-служба

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В стенах Школы леди кипят настоящие страсти. Юля #Бандитка Чигринец влюбилась. И не в кого-нибудь, а в дворецкого Алексея Свинторжицкого. Еще в первом эпизоде его появление заставило воинственную «пацанку» стать застенчивой хохотушкой. И даже после десяти недель на проекте Юля при нем краснеет и стесняется, словно школьница. Но наконец-то «пацанка» набралась смелости и спросила у мужчины главное – есть ли у него девушка.

– Считаю, что подробности личной жизни не нужно разглашать. На то она и личная, – говорит дворецкий. – Но мое сердце свободно.

"Готова делать ему массаж ног каждый вечер": одна из "пацанок" влюбилась в дворецкого:
пресс-служба

От радостной новости Юля не могла сдержать эмоций.

– Он весь такой бубочка, милашка просто, – откровенничает #Бандитка. – Как только его увидела, он мне сразу понравился. Да я ему готова делать массаж ног каждый день. Хочу себе такого мужа. Хотя пока создавать семью не собираюсь. Рано еще. Что мне нравится в Питере Пене (так «пацанки» называют дворецкого – прим. ред.)? Он очень правильный, хорошо воспитанный, сдержанный. Люблю спокойных мужчин. А еще он красивый. Просто идеальный.

Как сложатся отношения «пацанки» и дворецкого – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Ранее мы писали, кто покинул 11 выпуск. 

 

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Теги: від пацанки до панянки
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.04.2020, 12:20
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гость
Ты должна быть готова сосать каждый день. В этом твоё предназначение шлюшка
гость  (аноним)  28.04.2020, 11:24
Оценка:  0
гость
Тебе про массаж ног, а ему про мокрую пилотку.
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