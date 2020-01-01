Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Від пацанки до панянки" покинула королева вечеринок и треша

Комментариев: 0
На реалити Нового канала попрощались с Викторией #Синяк Кошутиной.
"Від пацанки до панянки" покинула королева вечеринок и треша
"Від пацанки до панянки" покинула королева вечеринок и треша
пресс-служба

Читай также: Педагог Школы леди рассказала о насилии в семье

20-летнюю одесситку Вику можно назвать одной из самых провокативных участниц. До проекта девушка работала веб-моделью и предоставляла услуги интимного характера через интернет.

– Я королева вечеринок и трэша, – рассказала о себе в начале реалити Нового канала Виктория #Синяк. – Люблю привлекать внимание. Мне нравится откровенно одеваться, сниматься видео в полуобнаженном виде. Я получаю удовольствие, когда на меня косо смотрят, когда ненавидят или осуждают. Это лучше, чем оставаться серой мышью.

Не самые лучшие до проекта у «пацанки» были отношения и с родителями. Неоднократно она рассказывала, как ее бил отец, о равнодушии матери и ревности к сестре. Хватило смелости Виктории #Синяк Кошутиной признаться и об изнасиловании.

"Від пацанки до панянки" покинула королева вечеринок и треша
пресс-служба

Но последние несколько недель преподаватели Школы леди заметили, что Вика остановилась. Она стала равнодушно и иронично относиться к испытаниям. Педагоги также отметили, что Виктория #Синяк ведет себя, как актриса в образе.

– То я в образе, то нет. Главное, для себя знаю, что веду себя естественно, – обиделась на комментарии педагогов «пацанка».

Преподаватели еще на прошлой неделе хотели попрощаться с ученицей Школы леди, но тогда ее от поездки домой спасла одноклассница Виктория #Боксерша Алехина, которая отдала ей свой иммунитет.

– Для меня загадка, почему Виктория Алехина спасла Викторию Кошутину, – призналась директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Совершенно очевидно, что ей пора домой. Вика не воспользовалась своим шансом, и вместо прогресса в нее начался обратный процесс. Она не готова больше работать над собой. А заставлять ее это делать мы не будем.

"Від пацанки до панянки" покинула королева вечеринок и треша
пресс-служба

– Мне очень жаль, что именно Вика на этой неделе покинула проект, – призналась участница реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина. – Больше всего я не хотела, чтобы ушла именно она. На самом деле Вика очень хороший и искренний человек.

Как сложится жизнь «пацанки» за стенами Школы леди? Узнаем в финале реалити. Новые выпуски «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, что педагог Школы леди рассказала о насилии в семье.​

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: від пацанки до панянки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь