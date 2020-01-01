Тесс Холлидей снялась голой в поле с колосками .

Эффектно: Самая известная пышнотелая модель выставила обнаженное фото instagram.com/tessholliday

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Одна из самых известных моделей Plus size в мире, американка Тесс Холлидей оригинально почтила День Земли, который отмечают 22 апреля. В Инстаграм модель, которая весит около 150 кг., добавила свое полностью обнаженное фото. Тесс позирует в поле, полном золотистых колосков, которые создают эффект легкой пелены, прикрывающей пышные прелести модели. Фото получилось загадочным и очень атмосферным.

#EarthDay 🌎✨ Это всегда будет одна из моих любимых фотографий в моей карьере, - подписала фото Тесс.

Эффектно: Самая известная пышнотелая модель выставила обнаженное фото instagram.com/tessholliday

Ранее мы писали, что Тесс Холлидей примерила модный леопардовый купальник.

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