Тесс Холлидей показала снимки, на которых ей было около 10 лет, и отметила, что уже тогда отлично позировала .

Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото instagram.com/tessholliday

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Одна из самых известных моделей Plus size американка Тесс Холлидей показала архивные детские фото. В Инстаграм знаменитость, которая сейчас весит около 150 кг., добавила два снимка, на которых позировала в младшей школе. На обоих фото Тесс лучезарно улыбается. В подписи модель отметила, что, видно, еще в детстве была фотогеничной.

Wowwww оказывается, я была модельным материалом с самого начала! 🙃🙂, - написала Тесс.

Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото instagram.com/tessholliday

Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото instagram.com/tessholliday

Ранее мы писали, что Тесс Холлидей показала фото в нижнем белье.

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