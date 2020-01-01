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Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото

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Тесс Холлидей показала снимки, на которых ей было около 10 лет, и отметила, что уже тогда отлично позировала .

Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото
Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото
instagram.com/tessholliday

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Одна из самых известных моделей Plus size американка Тесс Холлидей показала архивные детские фото. В Инстаграм знаменитость, которая сейчас весит около 150 кг., добавила два снимка, на которых позировала в младшей школе. На обоих фото Тесс лучезарно улыбается. В подписи модель отметила, что, видно, еще в детстве была фотогеничной.

Wowwww оказывается, я была модельным материалом с самого начала! 🙃🙂, - написала Тесс.

Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото
Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото
instagram.com/tessholliday

Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото
Самая популярная модель Plus size показала свои детские фото
instagram.com/tessholliday

Ранее мы писали, что Тесс Холлидей показала фото в нижнем белье. 

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Теги: Тесс Холлидей, архивные фото, модели plus-size
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Источник: IVONА bigmir)net

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