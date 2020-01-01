Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото

Комментариев: 0
Деми Мур выставила новое фото с Брюсом Уиллисом, а подписчики уточнили, где его нынешняя жена .

Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото
Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото
instagram.com/demimoore

Читай также: Младшая дочь Уиллиса и Деми Мур едва не погибла из-за наркотиков

Звездные экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис, которые карантинят в одном доме с тремя своими взрослыми дочерьми, опубликовали новые общие фото из самоизоляции. Снимок появился в Инстаграм Деми Мур.

В кадре засветились сама 57-летняя Деми, а также их с Уиллисом дочери: 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 26-летняя Таллула, кроме того, на фото присутствуют бойфренды девушек и ассистент Мур. На снимке также запечатлен экс-глава семейства 65-летний Брюс Уиллис. Вся семья сидит на диване и читает одну и ту же книгу.

Семейный книжный клуб… „Как править миром с вашего дивана — карантинное издание, - подписала этот снимок Деми.

Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото
Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото
instagram.com/demimoore

Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото
Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото
instagram.com/demimoore

К слову, в таком составе семейство карантинит уже около месяца, что ставит в тупик подписчиков Мур. В комментариях к фото фолловеры уточнили, почему Брюс не живет дома с супругой Эммой Хемминг и их дочками - восьмилетней Мэйбел и пятилетней Эвелин. К слову, ранее 41-летняя Эмма прокомментировала один из постов Деми Мур с фото Уиллиса, отметив, что она "любит и скучает". 

Брюс Уиллис с женой Эммой и дочерьми
Брюс Уиллис с женой Эммой и дочерьми
instagram.com/emmahemingwillis

Читай также: 56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца

Кстати, часть фанатов Мур и Уиллиса обрадовались, предположив, что яркая парочка снова будет вместе. 

Напомним, что Деми Мур и Брюс Уиллис поженились в 1987 году и долгое время считались золотой парой Голливуда. Развелись супруги в 2000-м. 

С нынешней супругой Брюс оформил отношения в 2009 году. Деми Мур после Уиллиса была замужем за Эштоном Кутчером, с которым в скором времени развелась и замуж больше не выходила...пока.

Ранее мы писали, что Деми Мур выпустила откровенные мемуары. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Деми Мур, карантин, Брюс Уиллис, Эмма Хемминг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь