Деми Мур выставила новое фото с Брюсом Уиллисом, а подписчики уточнили, где его нынешняя жена .

Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото instagram.com/demimoore

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Звездные экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис, которые карантинят в одном доме с тремя своими взрослыми дочерьми, опубликовали новые общие фото из самоизоляции. Снимок появился в Инстаграм Деми Мур.

В кадре засветились сама 57-летняя Деми, а также их с Уиллисом дочери: 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 26-летняя Таллула, кроме того, на фото присутствуют бойфренды девушек и ассистент Мур. На снимке также запечатлен экс-глава семейства 65-летний Брюс Уиллис. Вся семья сидит на диване и читает одну и ту же книгу.

Семейный книжный клуб… „Как править миром с вашего дивана — карантинное издание, - подписала этот снимок Деми.

Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото instagram.com/demimoore

Женатый Брюс Уиллис карантинит вместе с экс-супругой Деми Мур - фото instagram.com/demimoore

К слову, в таком составе семейство карантинит уже около месяца, что ставит в тупик подписчиков Мур. В комментариях к фото фолловеры уточнили, почему Брюс не живет дома с супругой Эммой Хемминг и их дочками - восьмилетней Мэйбел и пятилетней Эвелин. К слову, ранее 41-летняя Эмма прокомментировала один из постов Деми Мур с фото Уиллиса, отметив, что она "любит и скучает".

Брюс Уиллис с женой Эммой и дочерьми instagram.com/emmahemingwillis

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Кстати, часть фанатов Мур и Уиллиса обрадовались, предположив, что яркая парочка снова будет вместе.

Напомним, что Деми Мур и Брюс Уиллис поженились в 1987 году и долгое время считались золотой парой Голливуда. Развелись супруги в 2000-м.

С нынешней супругой Брюс оформил отношения в 2009 году. Деми Мур после Уиллиса была замужем за Эштоном Кутчером, с которым в скором времени развелась и замуж больше не выходила...пока.

Ранее мы писали, что Деми Мур выпустила откровенные мемуары.

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