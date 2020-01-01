"Я планировала беременность": Алла Костромичева рассказала о сорвавшихся планах

Супермодель поделилась планами на пополнение в семье .

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Ведущая реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева не только всемирно известная модель, но и счастливая мама. Вместе с мужем Джейсоном Капоне она воспитывает четырехлетнего сына Сальваторе, но мечтает о пополнении в семье. Родить второго ребенка Алла планировала в 2021 году, но ее планам помешала пандемия коронавируса.

— Я хочу еще детей. Думала, что мы снимем Суперсезон «Топ-модели по-украински» и зачнем еще одного ребенка. Но эта идея перенеслась на потом, после съемок, — говорит ведущая Нового канала. — Да и с этим непонятным вирусом думать о родах просто страшно. С ужасом представляю, каково сейчас беременным.

Алла Костромичева рассказала о второй беременности пресс-служба

Кстати, в пятницу, 10 апреля, Алла и ее муж Джейсон отмечают юбилей — пятую годовщину со дня росписи. Несмотря на то, что сейчас они находятся на расстоянии (модель в Киеве, ее супруг — в Нью-Йорке), мужчина нашел способ поздравить любимую и прислал ей роскошный букет тюльпанов.

Напомним, своего первенца Сальваторе Алла Костромичева родила 16 ноября 2015 года. Первые месяцы беременности модель провела на съемках «Супермодели по-украински» — тогда как раз снимался второй сезон проекта.

Съемки “Супер Топ-модели по-украински“ должны были начаться в апреле, но перенеслись на 2021 год из-за карантина. В новом сезоне модельного реалити Нового канала зрителей ждет возвращение самых ярких участник предыдущих шести сезонов.

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