Ведущая «Топ-модели по-украински» показала, что помогает ей держать себя в хорошей форме.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

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Чтобы заниматься спортом, совсем не обязательно покупать годовой абонемент в спортивный зал или записываться на спортивную секцию. Достаточно выделять 20-30 минут каждый день и делать упражнения, которые помогут держать тело в тонусе и привести фигуру в порядок.

Именно такую тренировку провела зрителям Нового канала ведущая реалити «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева в рамках Instagram-проекта «День с ведущим».

— Я тренируюсь дома каждый день, прорабатывая особенно важные для девушек зоны: попу, пресс, животик, — рассказала Алла. — Не люблю убивать себя тренировкой, поэтому чередую нагрузки с растяжками, элементы из йоги с планкой, и занимаюсь около часа.

Планка

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

Встаньте в положение «упор лежа», вашей опорной точкой должны служить локти. Очень важно: не проваливать поясницу, не оттопыривать попу, максимально собрать пресс, правильно дышать. Начинайте планку с 30 секунд.

Наклоны вбок

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

Подъем таза

Стоя в планке, сомкните руки, и наклоняйте таз так, чтобы коснуться одним бедром пола. Сделайте по 10 наклонов на каждую сторону.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

«Лодочка»

Лягте на спину, ноги согните в коленях. Выталкивайте корпус, поднимая бедра до максимально высокого положения. Зафиксируйтесь в этой позе на несколько секунд. Важно искусственно напрягать ягодицы и внутреннюю поверхность бедра. Повторите 20 раз.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

Кошка-корова

Расположившись лежа на спине, одновременно поднимите ноги и торс, доводя движение до прямого угла между ногами и туловищем. Повторите 20 раз.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

Подъемы прямой ноги

Это упражнение на расслабление, взятое из йоги. Встаньте на четвереньки, руки выпрямите в локтях, бедра и голени должны образовать прямой угол. На вдохе прогните спину вниз, голову закинув вверх. На выдохе выгните спину дугой и максимально опустите голову вниз. Сделайте по 5 глубоких вдохов и выдохов.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

«Писающая собачка»

Встаньте на четвереньки, спину держите ровно, пальцы ног — на себя. Поднимайте прямые ноги по 10 раз каждую.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

«Собака мордой вниз»

Встаньте на четвереньки, обопритесь на один локоть. Если правая рука прямая, поднимите правую ногу в сторону под углом 90 градусов. Затем так же с левой стороной. По 20 раз на каждую ногу.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

Упражнение на расслабление спины

В основе этого упражнения лежит асана из йоги. Вам необходимо стать в позу, напоминающую потягивающуюся собачку. Пятки должны быть прижаты к земле, но ничего страшного, если не получается. Поднимите вверх правую ногу, затем тяните ее к носу, максимально напрягая пресс. Сделайте 10 раз на каждую ногу.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

Пресс

Сядьте на колени и сцепите руки в замок за спиной. Наклонитесь с ровной спиной настолько, насколько это возможно. Наверх поднимайтесь через круглую спинку до полного выравнивания.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

Приседания с выпадом ног

Лягте на спину, ноги согните в коленях. Приподнимите корпус вверх с вытянутыми руками и начинайте резко дышать. И так 100 вдохов-выдохов.

Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой Пресс-служба

Ступни и коленки должны оказаться под углом 45 градусов. Присаживайтесь так, как будто вы садитесь на стул, которого нет. Как только встаете, выталкивайте прямую ногу под углом 90 градусов. Сделайте 20 приседаний — по 10 на каждую ногу.

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