"Творчество невозможно остановить": Для кого пишет песни Артем Пивоваров?

Певец рассказал, как проводит время на карантине.

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Во время карантина жизнь продолжается. Конечно, несколько дней украинцам пришлось привыкать к режиму самоизоляции. Однако сейчас все признаются, что это идеальное время для саморазвития и любимых дел.

Певец Артем Пивоваров признается, что за четыре недели карантина он с командой уже успел реализовать несколько проектов.

– Творчество невозможно остановить, – рассказывает артист Новому каналу. – Я готовлю много нового материала, которым буду вас удивлять в ближайшем будущем. А еще у нашего продакшна появилось много заказов на песни. Пишем для топ-артистов отечественного шоу бизнеса!

Для кого пишет песни Артем Пивоваров? пресс-служба

– А еще советую всем ежедневно изучать новую и интересную для вас информацию, – говорит певец. – Вот я начал просматривать различные видеоуроки и занялся спортом. Меня это вдохновляет и наполняет! Кстати, рекомендую посмотреть шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале с моим участием. Таким вы меня еще не видели (улыбается). Заинтриговал? Признаюсь, что там я был в своей стихии. Ведь мы с блондинками много танцевали, пели и играли на музыкальных инструментах. Словом, включайте сайт Нового канала и смотрите мою увлекательную игру

Артем говорит, что сейчас главное – не унывать, а поддерживать друг друга. Ибо творчество помогает пережить любые проблемы.

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