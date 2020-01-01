Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Творчество невозможно остановить": Для кого пишет песни Артем Пивоваров?

Комментариев: 0
Певец рассказал, как проводит время на карантине.
Для кого пишет песни Артем Пивоваров?
Для кого пишет песни Артем Пивоваров?
Пресс-служба

Читай также: “Ревизор“ проверит работу заведений во время карантина

Во время карантина жизнь продолжается. Конечно, несколько дней украинцам пришлось привыкать к режиму самоизоляции. Однако сейчас все признаются, что это идеальное время для саморазвития и любимых дел.

Певец Артем Пивоваров признается, что за четыре недели карантина он с командой уже успел реализовать несколько проектов.

– Творчество невозможно остановить, – рассказывает артист Новому каналу. – Я готовлю много нового материала, которым буду вас удивлять в ближайшем будущем. А еще у нашего продакшна появилось много заказов на песни. Пишем для топ-артистов отечественного шоу бизнеса!

Для кого пишет песни Артем Пивоваров?
Для кого пишет песни Артем Пивоваров?
пресс-служба

Артем говорит, что сейчас главное – не унывать, а поддерживать друг друга. Ибо творчество помогает пережить любые проблемы.

– А еще советую всем ежедневно изучать новую и интересную для вас информацию, – говорит певец. – Вот я начал просматривать различные видеоуроки и занялся спортом. Меня это вдохновляет и наполняет! Кстати, рекомендую посмотреть шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале с моим участием. Таким вы меня еще не видели (улыбается). Заинтриговал? Признаюсь, что там я был в своей стихии. Ведь мы с блондинками много танцевали, пели и играли на музыкальных инструментах. Словом, включайте сайт Нового канала и смотрите мою увлекательную игру

Ранее мы писали, что Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Артем Пивоваров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь