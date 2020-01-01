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Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами

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Одну из них известный телеведущий встретил перед съемками шоу Нового канала «СуперИнтуиция» .
Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами
Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами
Пресс-служба

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Танцевальный секс-символ Даниэль Салем – примерный семьянин и отец. Он не выставляет личную жизнь напоказ, поэтому многие и не догадываются, что его сердце занято. Не особо примерным семьянином он выглядел на шоу Нового канала «СуперИнтуиция». В его группе поддержки были одни девушки, да и собрал он их сомнительным путем.

– Он сегодня меня «снял» в Пассаже, – рассмеялась владелица бутика Кристина Храновская – Я работала, Даниэль проходил мимо витрины. Говорит мне: «Хочешь пойти на передачу за меня поболеть? Ведь ты же меня любишь?» Я и согласилась.

Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами
Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами
Пресс-служба

Даниэля такое признание шокировало.

– Звучало это так, будто я – последний засранец, хожу и ищу девушек по улицам, – смеется телеведущий. – На самом деле, в группе поддержки я собрал своих лучших подружек. Они очень находчивые, прекрасно знают, как устроен этот мир, и у них хорошо развита интуиция.

Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами
Даниэль Салем ради победы окружил себя женщинами
Пресс-служба

Не хуже обстоят дела с шестым чувством у самого телеведущего. Лишь иногда чутье его подводит.

– Интуиция мне вредила не раз, когда нельзя было есть, а я ел. Она мне говорит: «Жри»! А я понимаю головой, что нельзя этого делать, но сердце и желудок шепчут совершенно другое, – смеется ведущий. – А вообще, я всегда доверяю чуйке. Она меня выручает в бизнесе. В рабочих делах никогда головой не думаю, только сердцем. 

Поможет ли шестое чувство Даниэлю Салему обыграть Иракли Макацария и выиграть 80 тысяч гривен – смотрите в среду, 8 апреля, в 19:00 в спецвыпуске с близняшками шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале.

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Теги: Даниэль Салем, СуперИнтуиция
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