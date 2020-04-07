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"Поднимаем боевой дух": Мадонна показала зажигательный танец младших дочерей

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Артистка показала, как Стелла и Эстер танцуют и демонстрируют растяжку .

"Поднимаем боевой дух": Мадонна показала зажигательный танец младших дочерей
instagram.com/madonna

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Младшие приемные дочери американской певицы Мадонны 7-летние двойняшки Стелла и Эстер делают успехи в спортивных танцах. 

Об этом свидетельствует видео, которое их звездная мать добавила в Инстаграм. В кадре юные красотки ритмично двигаются под музыку напротив зеркала в специально оборудованном танцевальном зале, а также демонстрируют отличную растяжку. 

В описании Мадонна отметила, что дети с помощью танца поднимают себе и ей настроение.  


Мы танцуем, чтобы поднять дух! – написала звезда.


Кроме близняшек у 61-летней Мадонны еще двое приемных детей: 14-летний Дэвид Банда и его одногодка Мерси Джеймс. Все приемные дети звезды родились в Малави (страна в Юго-Восточной Африке). Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын 20-летний Рокко и дочь 24-летняя Лурдес.

Ранее мы писали, что Мадонна удивила фанатов домашним концертом. 

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Теги: Мадонна, танцы, дети звезд, приемные дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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