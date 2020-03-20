Мадонна удивила фанатов домашним концертом

Звезда перепела свой хит Vogue.

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Мадонна, которая недавно упала на сцене во время концерта, исполнила свой хит на новый лад. Из-за коронавируса многие звезды отменили свои концерты, в их числе оказалась и поп-королева. Теперь артисты развлекаются дома как могут.

Мадонна опубликовала в своем Инстаграм видео, на котором перепела сингл Vogue. Если в оригинальной версии она призвала потанцевать под зажигательную музыку, то в обновленной – акцент на продуктах питания: “Давай, давай поедим немного жареной рыбы... Давай, танцуй, потому что макарон больше нет“.

Таким образом звезда намекнула на то, что американцы массово скупают продукты из-за паники в разгар пандемии. В остроумном ролике она появилась без макияжа в повседневной образе – облегающей спортивной одежде, а вместо микрофона взяла в руки расческу.

Жизнь в особые времена, – прокомментировала Мадонна.

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