Второй замдиректора Школы леди Ирина Зайцева высказалась о девушках .

Меняются ли "пацанки" на проекте: вся правда об участницах реалити Пресс-служба

Читай также: Від пацанки до панянки: зачем участницам подбрасывают алкоголь на проекте

Ежедневно экспертов реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» заваливают письмами с упреками, что ученицы Школы леди не меняются. Свои слова зрители подкрепляют ссылками на посты, сториз и прямые эфиры «пацанок» в соцсетях. Ирина Зайцева решила расставить все точки над «і».⠀

– Просто перемены внешние не сразу видны, а внутренние точно не разглядеть без навыка, – говорит второй замдиректора Школы леди. – Если кто-то из девушек и продолжает вести себя на камеру или на фото так, как раньше, я точно знаю, что внутри у них намного меньше или вовсе нет агрессии, как и суицидальных мыслей. Поверьте, это уже невероятные перемены, достойные уважения!

Меняются ли «пацанки» на проекте: вся правда об участницах реалити пресс-служба avon

– Мы с коллегами как-то одновременно заметили, что девочки начали преображаться. И как изменился цвет их лиц, и глаза стали добрее, ушла напряженность и готовность к атаке, – вспоминает Ирина Зайцева. – «Пацанкам» все больше нравился новый образ красивой, ухоженной, дерзкой, но все же девушки. А кто сказал, что леди должна быть пресной, без перчинки? ⠀Конечно, далеко не все участницы проекта нашли силы перестать противиться внутренним изменениям. И не все доведут перемены до конца.

Первые недели реалити всем «пацанкам» давались с огромным трудом. Кто-то учился заново доверять людям, кто-то боролся с желанием ударить за любое замечание, а у кого-то были ломки после отказа от наркотиков.

Кто сможет это сделать – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Ранее мы писали, что на “пацанок“ напали неизвестные в балаклавах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.