Во время прогулки участниц реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" украли и увезли в неизвестном направлении.

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«Пацанкам» к острым ощущениям не привыкать. Но девушки не были готовы к тому, что их украдут среди белого дня на оживленной улице.

Они спокойно гуляли и заметили два проезжающих микроавтобуса. Вдруг оттуда выскочили мужчины в балаклавах и погнались за девушками. «Пацанки» с криками разбежались в разные стороны.

– У меня очень много долгов, – вспоминает Влада Роговенко. – Поэтому я сильно испугалась. Думала, они пришли за мной. Сделала ногами «рогатку» и уперлась в машину. Но парни меня затолкали.

На "пацанок" напали неизвестные в балаклавах Пресс-служба

– Было страшно, – признается Катя #Канарейка Устинова. – А вдруг реально бандиты решили похитить участниц проекта, чтобы потребовать выкуп у Нового канала?

Одну за другой «пацанок» забрасывали в бус. Юля #Бандитка Чигринец устроила злоумышленникам настоящий марафон. Понадобилось трое здоровых мужиков, чтобы догнать девушку и посадить в машину. Чтобы «пацанки» не оказывали сопротивление по дороге, им надели на головы мешки.

«Пацанок» увезли в неизвестном направлении на встречу с их страхами. Ведь именно борьбе с ними педагоги Школы леди посвятили седьмую неделю реалити.



Ранее мы писали, кто покинул выпуск на этой неделе.

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