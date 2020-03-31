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На "пацанок" напали неизвестные в балаклавах

Комментариев: 2
Во время прогулки участниц реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" украли и увезли в неизвестном направлении.
На "пацанок" напали неизвестные в балаклавах
На "пацанок" напали неизвестные в балаклавах
Пресс-служба

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«Пацанкам» к острым ощущениям не привыкать. Но девушки не были готовы к тому, что их украдут среди белого дня на оживленной улице.

Они спокойно гуляли и заметили два проезжающих микроавтобуса. Вдруг оттуда выскочили мужчины в балаклавах и погнались за девушками. «Пацанки» с криками разбежались в разные стороны.

– У меня очень много долгов, – вспоминает Влада Роговенко. – Поэтому я сильно испугалась. Думала, они пришли за мной. Сделала ногами «рогатку» и уперлась в машину. Но парни меня затолкали.

На
На "пацанок" напали неизвестные в балаклавах
Пресс-служба

Одну за другой «пацанок» забрасывали в бус. Юля #Бандитка Чигринец устроила злоумышленникам настоящий марафон. Понадобилось трое здоровых мужиков, чтобы догнать девушку и посадить в машину. Чтобы «пацанки» не оказывали сопротивление по дороге, им надели на головы мешки.

– Было страшно, – признается Катя #Канарейка Устинова. – А вдруг реально бандиты решили похитить участниц проекта, чтобы потребовать выкуп у Нового канала?

«Пацанок» увезли в неизвестном направлении на встречу с их страхами. Ведь именно борьбе с ними педагоги Школы леди посвятили седьмую неделю реалити.

Ранее мы писали, кто покинул выпуск на этой неделе. 

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Теги: новый канал, від пацанки до панянки
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Комментариев (2)
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ANDREICH    31.03.2020, 15:36
Оценка:  +2
ANDREICH
від гавнянки до засранки
гость  (аноним)  31.03.2020, 15:28
Оценка:  +2
гость
Этот текст на какого мудака рассчитан? Тут самый слабоумный поймет,что это подстава
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